Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小鵬汽車︱模特兒最新車款前拍不雅片？ 官方急闢謠：AI生成

即時中國
更新時間：10:57 2025-11-29 HKT
發佈時間：10:57 2025-11-29 HKT

AI技術以假亂真，隨時讓個人或企業蒙受詆譭。周五（28日），一段車模的不雅影片在網上迅速流傳。片中該車模背後所停放的是小鵬旗下的全新小鵬P7。有消費者批評小鵬推出「低俗」車，甚至有人在網上留言「拒買」。

相關新聞：小鵬科技︱超逼真女機械人IRON惹質疑 何小鵬忍痛剪「肌肉」揭真相︱有片

小鵬當晚在官方微博辟謠稱，注意到部分賬號在社交媒體及私域渠道，惡意傳播利用AI技術生成的、以小鵬汽車廣州車展展台為背景的，虛假的低俗色情視頻並以此炒作負面話題、詆毀小鵬汽車品牌和產品。此類行為不僅嚴重違背公序良俗污染網絡生態，更侵犯了小鵬汽車的合法權益，觸碰了法律紅線。

網傳模特兒在最新小鵬最新車款前拍不雅片。
網傳模特兒在最新小鵬最新車款前拍不雅片。
小鵬汽車表示已就事件報警。
小鵬汽車表示已就事件報警。
小鵬汽車急闢謠。
小鵬汽車急闢謠。

小鵬表示，小鵬汽車車展未邀請任何模特及演藝人員，也一貫堅決抵制、反對以不良內容展開宣傳的行徑。公司對這種濫用AI技術、惡意抹黑公司形像的違法行為表示強烈譴責，並會堅決追責到底。目前，公司已全面固定相關證據並正式報警，公安機關已介入調查。

除發辟謠聲明外，小鵬還公開報警紀錄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
15小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
5小時前
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
樓市動向
8小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜房委會即時放寬按揭貸款規定 業主可延期還款即時生效
大埔宏福苑五級火｜房委會放寬未補地價業主按揭貸款規定 允延期償還供款
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
17小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
政情
7小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
5小時前