小鵬汽車︱模特兒最新車款前拍不雅片？ 官方急闢謠：AI生成

AI技術以假亂真，隨時讓個人或企業蒙受詆譭。周五（28日），一段車模的不雅影片在網上迅速流傳。片中該車模背後所停放的是小鵬旗下的全新小鵬P7。有消費者批評小鵬推出「低俗」車，甚至有人在網上留言「拒買」。

小鵬當晚在官方微博辟謠稱，注意到部分賬號在社交媒體及私域渠道，惡意傳播利用AI技術生成的、以小鵬汽車廣州車展展台為背景的，虛假的低俗色情視頻並以此炒作負面話題、詆毀小鵬汽車品牌和產品。此類行為不僅嚴重違背公序良俗污染網絡生態，更侵犯了小鵬汽車的合法權益，觸碰了法律紅線。

網傳模特兒在最新小鵬最新車款前拍不雅片。

小鵬汽車表示已就事件報警。

小鵬汽車急闢謠。

小鵬表示，小鵬汽車車展未邀請任何模特及演藝人員，也一貫堅決抵制、反對以不良內容展開宣傳的行徑。公司對這種濫用AI技術、惡意抹黑公司形像的違法行為表示強烈譴責，並會堅決追責到底。目前，公司已全面固定相關證據並正式報警，公安機關已介入調查。



除發辟謠聲明外，小鵬還公開報警紀錄。