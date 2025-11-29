中日惡化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年華 台上突停音樂演出腰斬︱有片

中國與日本外交關係緊張，連在國內舉行的日本文化活動亦受影響。萬代南夢宮嘉年華 2025（Bandai Namco Festival 2025）昨日（28日）於上海舉行，活動被視為中國年末最大型的日本動漫體驗活動之一，聚集《海賊王》、《機動戰士》等作品展區與多組日本藝人的表演舞台。日本女歌手大槻真希在演出最後一首海賊王片尾曲《memories》時，突然音樂停止，演出中止。



網上流傳影片所見，大槻真希在演出中途，台上燈光突然熄滅，大槻真希表現驚訝，隨後有兩名工作人員上台，再請其離場。舉辦方事後解釋為「不可抗力因素」。

除了大槻真希，由原定29日在上海東方體育中心舉辦的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會--上海站」，官方昨日也公布，因不可抗力因素取消，已經啟動退票機制。



另外，上海東方藝術中心今天發布，接獲主辦方的通知，原定於30日晚間在上海東方藝術中心舉行的「和田薰x犬夜叉30週年的音樂世界 原版動漫交響音樂會」，因不可抗力遺憾取消。

日相高市早苗本月7日在國會答詢時聲稱，如果台灣發生緊急狀況，伴隨涉及使用武力，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示日方可以武力介入台海。言論即時令中日關係急劇惡化，中方狠批高市言論，隨後宣佈暫停輸入日本水產品，內地航空公司亦大幅削感赴日航班，連近期上映的《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。

網民批不尊重藝人

網民意見：

BriNeZz：要取消早取消，做好通知解釋，這樣太不尊重藝人和觀眾了

a飛的森林：沒有必要這樣子吧？太難看了

ka_chooo：太不尊重人了

我愛我自己1123：真的沒必要這樣

康汀汀：支持取消

杜冷烴：不尊重觀眾也不尊重藝人