中國觀察︱都是竹棚惹的禍？

行走在香港的街巷之間，錯綜複雜、由繩結捆綁而成的竹棚隨處可見，用於建造和翻新數十層高的公寓樓與商業大廈，成為這座城市獨特景觀。大埔宏福苑慘烈火災，引來全球網友熱議，是否因為香港傳統的竹棚導致火勢一發不可收拾？有的內地網友還質疑，國際上多數國家都用金屬棚架，香港為何如此落後？

不過，也有很多聲音認為竹棚「無罪」，並非引發這場大火的主因。2010年11月，上海靜安區膠州路公寓大樓外牆翻建引發火災，用的是金屬棚架，但事故現場環繞大量易燃材料，導致大火迅速蔓延，同樣造成58人死亡。

根據香港警方調查，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布，疑未符合防火標準。也有工程師懷疑，火情蔓延的主要原因為周邊綠色護網不是阻燃材料，在高空風力作用下擴散燃燒面，竹棚才被動燃燒。天文台前台長林超英就在社交平台發文指出，易燃的圍網和發泡膠明顯是這場大火的「物質禍首」，「何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」

爭議漸升至意識形態

爭議逐漸上升到意識形態。一些內地網友把竹棚當成香港落後不與時俱進的象徵，將金屬架當成一種「更高級」、「更現代化」的選擇，藉此證明內地的制度優勢。一些香港網友則為本土特色的竹棚辯護，然後發問「施工工人是不是內地來的？」，「安全網是哪里產的？」。

雖然竹棚不是大火的禍首，但仍具可燃性。金屬棚架導熱快、但不會燃燒，結構強度較能維持。而竹棚架導熱慢，但只要溫度達燃點就會燃燒，在大火中仍是燃料。經過此次慘劇，特區政府加快棄用竹棚轉用金屬棚架，業界也同意制訂「非一刀切」的行動綱領。

紀曉華