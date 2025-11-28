四川民企造出高超音速導彈？ 凌空天行：已量產

近日有關「四川民企造出高超音速導彈」的話題在內地引發熱議。據《科創板日報》，相關企業凌空天行表示，「馭空戟-1000」高超音速導彈基本型已成功實現量產。同時，集成人工智能決策與集群協同能力的「馭空戟-1000」智能型正處於全力研製階段。對於網傳「造價僅需70萬元」的信息，公司方面並未直接回應。

「馭空戟-1000」成功量產

根據公司提供的產品說明，通過選用商用產品（如車規級晶片）、借用工業產線（汽車自動化產線）、利用社會產能（民用建材產能），「馭空戟-1000」可實現成本降至傳統方案的十分之一。

此前在11月25日，四川凌空天行科技有限公司微信公號發布唔消息，宣布「馭空戟-1000」高超音速導彈發布。影片顯示，該導彈射程為500至1300公里，速度5到7馬赫，動力巡航時間360秒。該導彈還具備自動識別目標、躲避威脅等能力，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇實施精準打擊。

據《成都日報》報道，凌空天行有關負責人介紹，「馭空戟-1000」高超音速導彈項目由北京凌空天行與四川凌空天行等多個子公司共同研發，目前導彈基本型已成功實現量產。

此前，四川凌空天行還發布了「雲行」超音速飛機、「竄天石猴」和「觔斗雲JINDOU-400S」超音速飛機發動機等產品。

天眼查工商信息顯示，凌空天行關聯主體北京凌空天行科技有限責任公司成立於2012年8月，法定代表人為王毓棟，註冊資本約3534.5萬人民幣，經營範圍含運載火箭、探空火箭、航天器、固體發動機、液體發動機、姿控發動機、航天器配套零部件、航天配套設備、電氣設備的生產，基礎軟件服務，應用軟件服務等。

股東信息顯示，該公司由王毓棟、上海載鎧企業管理合夥企業（有限合夥）、蘇州源瀚股權投資合夥企業（有限合夥）等共同持股。對外投資信息顯示，該公司直接持股9間企業，其中8間為存續狀態，包括四川凌空天行科技有限公司、蚌埠凌空科技有限公司、新疆凌空科技有限公司等。

此次發布「馭空戟-1000」高超音速導彈的四川凌空天行科技有限公司則成立於2017年6月，法定代表人為王毓棟，註冊資本1億人民幣，經營範圍含新材料技術研發、合成材料銷售、機械電氣設備銷售、工程和技術研究和試驗發展、工業設計服務等，由北京凌空天行科技有限責任公司全資持股。