北上注意｜東莞地鐵1號線開通營運 採用全自動駕駛

隨著東莞市民坐上了翹首以盼的首發列車，東莞地鐵1號線一期28日正式開通試運營。

據東莞軌道公司消息，東莞地鐵1號線已於11月28日上午9點30分正式投入營運。作為東莞軌道交通網絡的重要組成部分，東莞地鐵1號線分三期建設，其中一期全長57.478公里，共有25座車站，與已運營的東莞地鐵2號線交匯成網。

東莞地鐵1號線一期呈西北至東南走向，起於東莞西站，止於梅塘站，途經望牛墩、洪梅、道滘、萬江、南城、東城、大嶺山、松山湖、大朗、黃江10個鎮街（園區），實現了核心片區與重點鎮街的快速聯通。

該線路的開通不僅完善了東莞市內交通網絡，更強化了跨城通勤效能。在市內，東莞地鐵1號線市民中心站可站內換乘東莞地鐵2號線，快速通達虎門高鐵站等關鍵節點；在跨城層面，東莞地鐵1號線東莞西站可換乘廣惠城際、穗深城際。

東莞市軌道交通1號線一期全線不僅採用全自動駕駛技術，更為市民帶來高架觀景、智能充電等全新體驗。

從終點站梅塘站，如何最快最省地換乘去深圳？

可在梅塘站出站後，直接乘坐新開通的 「莞深暢行接駁線」 公交，直達深圳地鐵深理工站。該線路服務時間為 6:30-22:30，發車間隔 10-15分鐘，票價僅需 3元，實現了莞深兩地地鐵的無縫、經濟、高效接駁。

首末班車時間是什麼時候？

試運營初期，高峰期發車間隔預計為5-8分鐘，平峰期8-10分鐘。後期會根據客流量情況逐步縮短間隔。

往東莞西站方向首末班車：6：30 22：35

往梅塘方向首末班車：6：30 22：30