雲南行山失聯超120天 妻子欲補辦丈夫電話卡尋線索 被要求本人親自去？

11月27日，是雲南徒步愛好者劉玉湧和李金偉在梅里雪山大環線失聯的第127天。四個多月過去，兩人音訊全無。劉玉湧的妻子程女士向內地媒體反映多次欲補辦丈夫劉玉湧的手機卡，希望通過重啟丈夫的手機尋找相關線索，但未能如願，至今無法補卡。

手機綁定家庭重要信息

程女士透露，7月16日，其丈夫劉玉湧與好友李金偉相約從昆明出發，前往雲南梅里雪山大轉山路線徒步。按照計劃，他們應在8月中旬返程。但自7月23日過後，家屬便聯繫不上兩人，他們的手機始終打不通，至今杳無音訊。此後，家屬報警，並聯繫當地多支救援隊展開搜尋，也沒有找到任何線索。

劉玉湧失蹤約4個月。

程女士稱，救援隊沿著他們規劃的路線搜尋，無人機也搜過了，山範圍太大，搜尋難度太大，連一點痕跡都沒找到。過去的四個月裡，她往返梅里雪山與家鄉多次，貼尋人啟事、求助當地村民、查詢景區監控，能想到的辦法都試了個遍。李金偉的家屬同樣奔波無果。

程女士表示，她丈夫的手機號綁定了有關家裡生活的各項重要信息，還有工作上的客戶聯繫方式，現在因劉玉湧失聯導致一切都無法操作，家庭生活也有些轉不動了。更讓她揪心的是，手機卡或許藏著最後一絲線索——萬一他失聯前發了定位、留了信息，補回卡說不定能找到痕跡。

劉玉湧和李金偉在前往梅里雪山途中。

電信公司被質疑死板

程女士透露，其丈夫的手機號是中國移動昆明分公司的號碼，她從8月開始就踏上了補卡之路。她帶著結婚證、戶口本、警方出具的失聯證明，先後往返昆明市的多個移動營業廳，也撥打過客服與投訴電話，申請特殊原因辦理補卡。把家裡難處、尋找丈夫的迫切都說了，警方也曾出具證明，可每次得到的都是『沒有這個流程』的答覆。

中國移動被用戶質疑沒有配合。 新華社

程女士稱，她向移動營業廳提供了該證明，但依然被告知無法補卡。不是要求本人親自去，就是要求本人身份證原件加授權委託書，又建議向警方報警，由警方協助處理且須到當地營業廳咨詢，可是程女已出具警方失聯證明了。工作人員解釋：「由於各省份移動公司沒有明確的文件出台相關標準，這個還是根據各個地市自行來操作。」

程女士表示，11月27日是劉玉湧和李金偉失聯的第127天，「生還的可能性基本可以被排除」。就手機補卡遇阻一事，她和李金偉的父親至今未收到運營商的解決方案。程女士哽咽著說，每當夜幕降臨、哄兩個找爸爸的孩子睡下，她就會望著窗外，手裡緊緊攥著丈夫的照片，「我只想要一張卡，要麼找到他的線索，要麼保住這個家。」

