阿里巴巴︱推夸克AI眼鏡進軍穿戴市場 搭載通義千問挑戰Meta

即時中國
更新時間：19:41 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:41 2025-11-27 HKT

阿里巴巴27日發佈首款自研千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，正面挑戰由Meta主導的全球人工智能穿戴裝置市場。夸克AI眼鏡售價由1899元人民幣起。

售價1899元人民幣起跳

夸克AI眼鏡採用黑色塑膠鏡框，外觀與普通眼鏡無異。目前該眼鏡已內建阿里巴巴最新發佈的AI千問助手，實現更加智能便捷的產品互動。

夸克AI眼鏡售價為1899元， 與支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里生態核心深度整合。

阿里千問17日啟動公測，短短一周下載量即突破1000萬。

「夸克AI眼鏡」分兩款型號S1和G1，兩個系列共六款單品。S1系列配有不同框型和顏色，最低到手價人民幣3799元；G1除提供兩種框型，還提供太陽鏡款，最低到手價人民幣1899元起。這六款AI眼鏡均搭載阿里最新的千問AI助手。

夸克AI眼鏡S1搭載雙旗艦晶片，採用雙光機雙目顯示方案，亮度可達 4000 nits，即便在戶外強光環境下，千問的交互資訊也能清晰顯示，更好地應對導航、翻譯等高頻率的使用場景。

