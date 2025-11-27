珍惜生命｜湖南戀人結婚前一天 男方意外墮樓女方其後同地跳樓

湖南一男子本來準備11月25日結婚，沒想到11月24日清晨被發現在準新娘家墮樓身亡，之後準新娘也跳樓輕生離世。據湖南雙峰縣聯合調查處置組通報，警方已排除是刑事案件。

雙方感情要好 警方排除刑事案件

當地警方稱，青樹坪鎮發生的意外墮樓案。曾某某（男，25歲）於當日凌晨在青樹坪鎮一自建房意外墮樓身亡。事後，陽某（女，25歲）於同一地點自主跳樓身亡。公安機關查明，曾某某、陽某墮樓身亡，排除刑事案件。目前，相關善後處置工作正在有序進行中。

據奔流新聞此前報道，「本來11月25日是他們大喜的日子，沒想到家人等到的竟是悲傷。」11月26日，湖南省邵東市的曾女士反映，其堂弟11月24日在新娘家身亡，家裡人不知道之前發生了什麼。曾女士介紹，堂弟今年25歲，五六年前和女友相識，兩人一起經營早餐店，定於11月25日在邵東市結婚。

11月 25 日本是這對戀人的大喜日子。

11月23日晚，堂弟及女友和朋友聚餐喝酒後回到了雙峰縣青樹坪鎮的女方家裡。24日上午，家人接到女方家人的電話，才知道堂弟出事了。

曾女士透露，24日凌晨2時，堂弟和女友回到女方家裡，當時堂弟下車走路都非常平穩，沒有醉酒情況。女方在7時40分左右被其母親叫醒下樓，看見男友屍體，當即上樓來到4樓，從上面跳下，24日下午因傷勢太重不幸身亡。

警方正調查處理。

通過警方查看到女方手機，堂弟曾在5時4分用微信撥打視頻電話給女方，第一次撥打未接通，第二次撥打接通僅4秒。「這個時間怎麼解釋？中間發生了什麼？明明睡在一起，為什麼要打電話？」曾女士說，堂弟與女友感情非常好，家裡的大人也非常讚同這門婚事。

「我們男方的家庭條件也好，有車有房，沒有銀行貸款，如果女方提經濟方面的條件，我堂弟肯定會答應。 「曾女士說，她們實在想不通堂弟和女友為啥會跳樓，「警方給我們說是堂弟酒後上廁所走錯門從窗戶跳下，但我們不認可。」

11月26日下午，雙峰縣公安局青樹坪派出所工作人員稱案件正在調查處理中。

