雲南四川齊爆奪命鐵路事故 13工作人員身亡

即時中國
更新時間：16:15 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:15 2025-11-27 HKT

內地接連發生奪命鐵路事故。雲南有試驗列車撞向施工作業人員致11死2傷；四川則有火車與施工工人擦撞，造成2人死亡。兩宗鐵路事故均發生在凌晨。

昆明火車站27日通報：11月27日凌晨，檢測地震設備的55537次試驗列車在正常通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。初步研判事故原疑為換軌時工作人員提前上道導致。事故中的2名傷者，其中一人傷情比較嚴重已經送去了ICU（深切治療部），現在暫時不知道最新情況，另外一名傷者送醫，經檢查有胸椎的骨折和頜面部的骨折，暫沒有顱內出血，病情暫時穩定，已經送往整形外科繼續治療。

昆明火車站通報。
昆明火車站通報。

事故發生後，鐵路部門立即啟動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。目前，該站運輸秩序已恢復正常，事故詳細原因正在調查中。

鐵路部門對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者和傷者家屬表示深切慰問。後續，將依法規對相關責任人實施問責。

初步了解事故原因：昆明南工務段0:50~4:00在洛羊鎮站上下行正線及兩端岔區進行有計劃的換軌施工，在未收到施工調度命令的情況下，工作人員提前上道導致。

此外，凌晨零時27分許，寶成鐵路線四川德陽市轄區內也發生一宗列車與施工人員碰撞事故，現場2人死亡，無其他人員受傷，兩名死者均為鐵路段維護勞務派遣工人，具體事故原因正在調查中。

