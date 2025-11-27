中國觀察：又增副局長 國宗局「復活」？

國務院任免國家工作人員。任命四川甘孜州州委書記沈陽為國家民族事務委員會副主任；任命甘肅省委統戰部副部長、宗教局局長秦禾為國家宗教事務局副局長；任命公安部治安管理局局長仇保利為國家移民管理局副局長；任命中央辦公廳法規局局長宋功德為國家保密局局長，等等。

國家宗教事務局副局長秦禾。 百度百科

上述任命當中，以秦禾進京最受關注。這是繼今年9月，中央統戰部十二局副局長王志剛升任國家宗教局副局長之後，國宗局再增添副局長。國宗局在2018年機構改革併入中央統戰部之後，沒有任命過副局長，這是7年來首次，大有「復活」之勢。

國宗局原來也是個不小的衙門，但2008年和國務院僑辦被中央統戰部「吞併」。統戰部轄下的九局、十局負責僑務業務，十一局、十二局負責宗教業務，國僑辦和國宗局表面還保留，但名存實亡，只剩下「神主牌」，由中央統戰部一名副部長兼任主任和局長。現任國家宗教局局長段毅君，曾經長期在四川藏區工作，上月剛剛履新。

僑務現在是中國僑聯承辦具體工作，僑辦掛個名義管大政策。相較之下，宗教事務錯綜複雜，而且相當敏感，要管轄五大宗教（佛教、道教、伊斯蘭教、天主教和基督教），更要推動宗教中國化，但在組織力量方面卻相對弱化。

今年9月29日，中共中央政治局還就系統推進宗教中國化進行集體學習，顯示對宗教工作的高度重視。最高領導人除了強調「激發宗教界主動作為、自我變革」、推動嚴格執法，還提出「加強宗教工作隊伍建設」。

國宗局既然已併入統戰部，短期之內要「復活」是不可能了，但增設兩名副局長，顯示要加強宗教方面的領導力量，相信也會增加編制。也有一種可能是，兩名副局長兼任十一局、十二局的局長，以增強權威性。

紀曉華