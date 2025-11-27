Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：又增副局長 國宗局「復活」？

即時中國
更新時間：08:34 2025-11-27 HKT
發佈時間：08:34 2025-11-27 HKT

國務院任免國家工作人員。任命四川甘孜州州委書記沈陽為國家民族事務委員會副主任；任命甘肅省委統戰部副部長、宗教局局長秦禾為國家宗教事務局副局長；任命公安部治安管理局局長仇保利為國家移民管理局副局長；任命中央辦公廳法規局局長宋功德為國家保密局局長，等等。

相關新聞：原民委副主任段毅君 　擔任國家宗教局局長

國家宗教事務局副局長秦禾。 百度百科
國家宗教事務局副局長秦禾。 百度百科

上述任命當中，以秦禾進京最受關注。這是繼今年9月，中央統戰部十二局副局長王志剛升任國家宗教局副局長之後，國宗局再增添副局長。國宗局在2018年機構改革併入中央統戰部之後，沒有任命過副局長，這是7年來首次，大有「復活」之勢。

國宗局原來也是個不小的衙門，但2008年和國務院僑辦被中央統戰部「吞併」。統戰部轄下的九局、十局負責僑務業務，十一局、十二局負責宗教業務，國僑辦和國宗局表面還保留，但名存實亡，只剩下「神主牌」，由中央統戰部一名副部長兼任主任和局長。現任國家宗教局局長段毅君，曾經長期在四川藏區工作，上月剛剛履新。

僑務現在是中國僑聯承辦具體工作，僑辦掛個名義管大政策。相較之下，宗教事務錯綜複雜，而且相當敏感，要管轄五大宗教（佛教、道教、伊斯蘭教、天主教和基督教），更要推動宗教中國化，但在組織力量方面卻相對弱化。

今年9月29日，中共中央政治局還就系統推進宗教中國化進行集體學習，顯示對宗教工作的高度重視。最高領導人除了強調「激發宗教界主動作為、自我變革」、推動嚴格執法，還提出「加強宗教工作隊伍建設」。

國宗局既然已併入統戰部，短期之內要「復活」是不可能了，但增設兩名副局長，顯示要加強宗教方面的領導力量，相信也會增加編制。也有一種可能是，兩名副局長兼任十一局、十二局的局長，以增強權威性。

紀曉華 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
17分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前