武漢酒店客託友送藥無果後猝死 一原因網民撐前台拒協助

湖北武漢有酒店住客，身體不適找朋友代送藥給自己，但酒店前台被指拒絕協助，5小時後住客被發現猝死房中。家屬指控酒店任由救命藥放在前台，未積極送給死者，但網民普遍認為悲劇責任不在酒店方，原因是送藥者未能說出死者全名。

封面新聞報道，51歲死者小胡，出差入住陽邏經濟開發區雅斯特酒店，20日早上，患心臟病、高血壓及糖尿病等問題的小胡，因身體不適，致電當地友人韓順（化名）送藥。

死者患有糖尿病及高血壓等疾病。小紅書＠小五狼

死者患有糖尿病及高血壓等疾病。小紅書＠小五狼

韓順多次致電死者無人接聽，認為酒店若積極排查可能及時救回對方。小紅書＠小五狼

韓順約20分鐘後趕到酒店，由於未能說出小胡全名，酒店前台只將藥留下。他說：「前台拒絕協助查詢住客資料，也拒絕代為送藥。」

5小時後，酒店人員打掃房間，發現小胡已不省人事，已無生命跡象。

家屬查看監控後認為，前台收到藥品後長達五小時未採取任何排查動作，期間胡男可能已在房內掙扎，若酒店有積極查找小胡送藥，可能會及時救回他一命。目前，家屬正等待屍檢結果，以明確死因及責任比例。

對此，雅斯特酒店集團尚未公開回應。死者家屬稱，酒店僅願提出2萬元人民幣人道補償，雙方尚未達成一致。家屬表示將依司法鑒定結果，繼續走法律途徑維權。

湖北賦兮律師事務所律師尚滿慶表示，若證實胡男死於心臟病、高血壓或糖尿病急性發作，而酒店在得知客人緊急送藥後仍未履行必要的核實、排查義務，酒店可能需承擔次要責任。

不過，網民則普遍認為事件實屬不幸，因送藥者連死者全名也不知道，酒店難以因此而提供住客資料，否則侵犯客戶私隱。