中國漁船傾覆｜涉嫌腐敗遼寧14人刑拘 揭官員「見死不救」

近日，遼寧省接連發生漁船傾覆事故。其中，11月10日，一艘漁船在南韓全羅北道群山市附近海域發生傾覆，2人被附近經過的貨船救起，其餘9人失蹤。據報，營口市鱍魚圈區海洋與漁業局局長徐放不僅不組織救援，反而要求船主「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。

漁船未達標非法出海

據新華社消息，中國駐韓國大使館11月11日發布通告，對於近期在韓國附近海域接連發生兩宗中國漁船傾覆事故造成人員傷亡，深表痛心。通報稱，11月9日和10日，兩艘中國漁船先後在韓國附近海域傾覆。目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤。

營口市鱍魚圈區海洋與漁業局局長徐放。

這是11月9日在韓國全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。 新華社

11月10日，韓國海警搜救失蹤船員。 新華社

對於11月10日的漁船傾覆事故，已刑事立案7宗，對14人採取刑事強制措施，營口市紀委監委對3名涉案公職人員立案審查調查，目前案件還在進一步辦理中。

經查，事故漁船船主兼船長鄭某在應對船舶檢驗檢查時，為使漁船達到出海標準，蓄意使用他人職務船員資質應付安全檢查，而相關職務船員並未登船履職。鄭某安排2名未按規定報備且無有效船員證書的人員替代出海作業，導致該漁船未達到標準，不具備合法出海作業資質。11月16日，營口市公安局對鄭某採取刑事拘留強制措施。

報道還披露，營口市鱍魚圈區海洋與漁業局黨組書記、局長徐某，在遼營漁某船傾覆後，不僅不組織救援，反而安排工作人員遲某某與船主串通，要求其「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐某和遲某某因涉嫌違紀違法被立案審查調查。

徐放，出生於1968年8月，2023年11月起任該職。