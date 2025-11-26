Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國漁船傾覆｜涉嫌腐敗遼寧14人刑拘 揭官員「見死不救」

即時中國
更新時間：16:40 2025-11-26 HKT
發佈時間：13:00 2025-11-26 HKT

近日，遼寧省接連發生漁船傾覆事故。其中，11月10日，一艘漁船在南韓全羅北道群山市附近海域發生傾覆，2人被附近經過的貨船救起，其餘9人失蹤。據報，營口市鱍魚圈區海洋與漁業局局長徐放不僅不組織救援，反而要求船主「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。

漁船未達標非法出海

據新華社消息，中國駐韓國大使館11月11日發布通告，對於近期在韓國附近海域接連發生兩宗中國漁船傾覆事故造成人員傷亡，深表痛心。通報稱，11月9日和10日，兩艘中國漁船先後在韓國附近海域傾覆。目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤。

相關新聞：再有中國漁船南韓海域翻覆 2人獲救9失蹤

營口市鱍魚圈區海洋與漁業局局長徐放。
營口市鱍魚圈區海洋與漁業局局長徐放。
這是11月9日在韓國全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。 新華社
這是11月9日在韓國全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。 新華社
11月10日，韓國海警搜救失蹤船員。 新華社
11月10日，韓國海警搜救失蹤船員。 新華社

對於11月10日的漁船傾覆事故，已刑事立案7宗，對14人採取刑事強制措施，營口市紀委監委對3名涉案公職人員立案審查調查，目前案件還在進一步辦理中。

相關新聞：遼寧大連海域漁船翻側9人失蹤 2人已證實遇難

經查，事故漁船船主兼船長鄭某在應對船舶檢驗檢查時，為使漁船達到出海標準，蓄意使用他人職務船員資質應付安全檢查，而相關職務船員並未登船履職。鄭某安排2名未按規定報備且無有效船員證書的人員替代出海作業，導致該漁船未達到標準，不具備合法出海作業資質。11月16日，營口市公安局對鄭某採取刑事拘留強制措施。

報道還披露，營口市鱍魚圈區海洋與漁業局黨組書記、局長徐某，在遼營漁某船傾覆後，不僅不組織救援，反而安排工作人員遲某某與船主串通，要求其「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐某和遲某某因涉嫌違紀違法被立案審查調查。

徐放，出生於1968年8月，2023年11月起任該職。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前