「把病人留住是藝術」 安徽衛生院標語引發爭議

「把病看好是本事，把病人留住是藝術。」內地有網友周二（25日）發布視頻曬出安徽阜陽太和縣肖口鎮衛生院牆上的一句標語，引發關注和熱議。

引發各種解讀

有網友稱，把病人留住的潛台詞就是要把病人的錢留住，醫院懸掛這樣的標語不太合適。「一天能看好的病，用一年來治癒。」一位網友留言評論。也有網友稱，「把病人留住」，也可能是指把病人從死亡的路上拉回來，讓病人多活幾年。還有網友認為，醫院掛出標語引發各種解讀，說明標語沒有起到應有的效果，建議進行修改。

安徽衛生院標語引發爭議。

院方回應：讓患者少跑路

據《縱覽新聞》，肖口鎮衛生院工作人員25日下午確認該衛生院的牆上確實有這句話，貼上去沒多久，她並沒有看到網上對這句標語的爭議，稱會把此事匯報給領導。其後，該工作人員稱經了解，該院張貼「把病人留住是藝術」的標語本意是能在該衛生院看好的病盡量在衛生院看，因為來衛生院看病的多是老人，如果再去縣裡、市裡看病確實不方便，意思是讓患者少跑路。對於會不會更換標語，工作人員稱有關科室還需要進行商議。

至於太和縣衛健委則回應稱，未關注到肖口鎮衛生院標語引起爭議一事，會去了解此事。