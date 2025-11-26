「三隻松鼠」︱入職要改名加入「鼠」字 零食商花名文化惹議

近日有網友發帖稱，在入職休閒內地零食品牌「三隻松鼠」後，員工需將自己的名字改為「鼠某某」，事件引發輿論關注。該品牌方證實此事，稱這是企業內部文化，但並非強制規定。

零食商「三隻松鼠」要員工改名的花名文化引起討論。網圖

一位網友發布的照片顯示，在一個會議現場，每個座位前都擺放著以「鼠」字開頭的名牌，第一排靠中間的兩個座位名牌還寫著「松鼠老爹」「松鼠老母」。據悉「松鼠老爹」即公司創始人章燎原。有網民認為「很好玩」，也有人表示，取花名沒問題，但必須以「鼠」字開頭，自己接受不了。

三隻松鼠工作人員23日表示，公司確有以「鼠」字作為名字前綴的文化，「感覺更親切、可愛一些，也突出品牌特色」。公司還有「發貨鼠」「客服鼠」等職工，並稱呼消費者為「主人」。該工作人員同時強調，這並非強制規定，「沒說不同意（取花名）就會有甚麼後果」。

取花名是很多互聯網公司的企業文化。有律師表示，若企業在推行花名文化時未採取強制手段，且未侵犯員工姓名權等人格權利，通常是合法的；但若強制執行，則可能侵犯員工的人格尊嚴。