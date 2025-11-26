Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「三隻松鼠」︱入職要改名加入「鼠」字 零食商花名文化惹議

即時中國
更新時間：09:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：09:00 2025-11-26 HKT

近日有網友發帖稱，在入職休閒內地零食品牌「三隻松鼠」後，員工需將自己的名字改為「鼠某某」，事件引發輿論關注。該品牌方證實此事，稱這是企業內部文化，但並非強制規定。

零食商「三隻松鼠」要員工改名的花名文化引起討論。網圖
零食商「三隻松鼠」要員工改名的花名文化引起討論。網圖

一位網友發布的照片顯示，在一個會議現場，每個座位前都擺放著以「鼠」字開頭的名牌，第一排靠中間的兩個座位名牌還寫著「松鼠老爹」「松鼠老母」。據悉「松鼠老爹」即公司創始人章燎原。有網民認為「很好玩」，也有人表示，取花名沒問題，但必須以「鼠」字開頭，自己接受不了。

三隻松鼠工作人員23日表示，公司確有以「鼠」字作為名字前綴的文化，「感覺更親切、可愛一些，也突出品牌特色」。公司還有「發貨鼠」「客服鼠」等職工，並稱呼消費者為「主人」。該工作人員同時強調，這並非強制規定，「沒說不同意（取花名）就會有甚麼後果」。

取花名是很多互聯網公司的企業文化。有律師表示，若企業在推行花名文化時未採取強制手段，且未侵犯員工姓名權等人格權利，通常是合法的；但若強制執行，則可能侵犯員工的人格尊嚴。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前