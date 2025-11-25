中國20多歲青年與母遊日 關西機場墮樓身亡
更新時間：19:34 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:34 2025-11-25 HKT
據日本富士新聞網報道，日本大阪關西機場，一名與母親到當地旅遊的20多歲中國籍男子，今午在機場第一航廈一度危坐四樓牆邊，當警方接報到場試圖拉回失敗，青年自行鬆手墮下重傷，送院搶救無效身亡。
報道引述警方指，死者當時雙腳懸空，面向的士站及巴士落客點危坐。男子看到警車到達後，雙手抓著牆邊整個人懸空牆外，警員試圖將青年拉回時，對方自行鬆手，跌落二樓再反彈落一樓重傷，救護人員抵達將意識不明的傷者送院後，院方宣告不治。
據了解，死者與母親正於當地旅遊。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
