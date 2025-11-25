杭州機場驚現印度輪椅黨 四肢健全被批扮殘攞著數

印度輪椅黨入侵內地？多名網民近日發帖，指在浙江杭州蕭山機場，看到多名疑是印度旅客坐輪椅，享受快捷通關後卻突然「彈起」，行動如常。事件引起廣泛關注，批評印度扮傷殘坐輪椅求方便的歪風，是濫用社會資源。機場客服指，涉事輪椅在安檢區內，應是航空公司提供。

優先過關後即「彈」起

綜合內媒及網上消息，自20日後，多名網民表示，在杭州蕭山國際機場，半小時內看到多批印度人坐輪椅，但他們卻被發現是健全人士。



網民發現同一印度女旅客在杭州機場扮傷殘坐輪椅。微博

印度旅客常被質疑在機場濫用輪椅服務。微博

網民指，其中一名約20多歲的輪椅青年，獲工作人員協助推行李和過安檢，但在通過海關閘機後，便突然「彈」起身，還幫助旁邊旅伴推一個28吋行李箱。

另一網民則聲稱，當時看到一名裹頭的印度人，全過程由工作人員推著通過綠色通道，但當領回行李後，卻可以自行站起，把輪椅推到旁邊，自己拿著行李步出機場。

網上則流傳兩張照片，顯示一名印度女旅客在登機前坐著輪椅，但進入機艙後卻能自行走到所屬座位。



事件引起網民批評，指印度旅客流行扮傷殘以取得過關便利的風氣很缺德，是在濫用社會專為傷殘人士而設的資源。

@向陽視訊25日報道指，在向蕭山國際機場查詢，客服回應稱，機場的輪椅都是在安檢外使用的，網傳圖片中印度人所使用的輪椅是在安檢內，輪椅並非機場提供，應該是航空公司自己的輪椅。

印度輪椅黨早已成為國際話題，早前便有網民分別上傳在印度機場飛美國的候機室，以及美國芝加哥機場的影片，顯示大批印度旅客，不分老少男女坐輪椅，但被發現大多數也是健全人士，是為享受優先登機服務而扮殘。