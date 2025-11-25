廬山未開發區｜11人野遊1墮亡被追¥7.4萬救援費 組織者遭行拘10日

近期在江西廬山，幾名登山者違規進山冒險，不料被困其中。在獲救後，被當地政府追償了7萬元（人民幣，下同）的救援費用，相關組織者也被處以行政拘留，引發社會關注。

救援費用近50萬元

綜合內媒報道，今年9月27日下午，江西廬山景區消防救援大隊接報，多名「驢友」在登山途中被困，請求救援。消防員趕到事發區域後，並未第一時間發現被困人員，於是用無人機到處尋找，最終在五老峰當中的第四峰，海拔1200多米的懸崖處發現了這幾名被困人員，整個懸崖幾乎是垂直的，他們就蜷縮在懸崖縫隙裡，稍有不慎就可能墜崖，凶險非常。

當時天色已晚救援難度較大，消防部門立即聯繫了公安、應急、醫療和社會救援等多方力量協同展開營救。救援人員分析後，最終決定採取從山頂索降的方式，架設安全繩施救。經過一天一夜的不間斷搜救，直到第二天晚上9時許，8名被困人員才被全部轉移到安全地帶。

事後經了解，事故中，共有11人擅自進入景區內未開發山區，且並未在相關部門進行報備。遇險後其中1人不幸墜崖身亡，2人自行脫險，其餘8人被困。

警方調查指，涉事的11人進山時並沒有購買景區門票，屬私自前往景區未開發區域。而在救援過程中，當地政府調集多方救援力量共200餘人，調用專業照明、吊裝設備和無人機等裝備參與營救，初步估算救援費用近50萬元。而且，為保證救援期間所有人員安全，當地政府對景區實施了2天關閉。考慮到動用大量公共資源實施救援，當地政府依法依規對這群登山者追償7.4萬元救援費用。活動組織者也被警方予以行政拘留10日。

對違規探險者同步追究行政與民事責任，此案例引發廣泛關注，不少網友表示「支持嚴懲！」「建議全國推廣」。

