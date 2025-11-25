直播罵常德人「日本人後代」 益陽網民「嘉寶」被行拘15天

內地一名網名叫「嘉寶」的35歲益陽女子王某在直播中發表侮辱常德人的不當言論，引發公憤。經網友舉報，益陽市公安局赫山分局依法對其處以行政拘留15日。‌

提及「日軍侵華期間強姦婦女」

據網上討論區，湘超聯賽常德對益陽的比賽結束後，部分益陽球迷因對比賽結果不滿，在網絡直播間發表侮辱性言論。其中，網名為「嘉寶」的女用戶公開稱常德人是「日本人後代」，並提及「日軍侵華期間強姦婦女」等歷史，引發常德市民強烈不滿。要求她公開向所有常德市民道歉，隨著網民們的不停舉報，平台也介入了此事，將其賬號給封禁，不過仍有很多常德市民呼籲嚴懲嘉寶。

據湖南益陽警方24日發出通報：當日網民「嘉寶」在網絡平台直播間發布侮辱性言論，引發網民強烈憤慨，多名群眾向公安機關舉報。於當日下午將涉事網民王某（網名「嘉寶」，女，35歲，益陽人）傳喚至公安機關。經調查，王某當日為發洩個人不滿情緒在直播間發布不當言論，造成惡劣社會影響。目前，王某已被處以行政拘留15日的處罰。

警方提醒網絡空間不是法外之地，公民在網上發布言論應自覺遵守法律法規、恪守道德底線。對於違背公序良俗、挑戰法律尊嚴的行為，公安機關將依法嚴厲查處。