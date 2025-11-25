廉價首飾標榜「S925純銀」 鎘超標達9000多倍恐致癌

內地近期掀起一波飾品安全疑慮，網上多款標榜「S925」、「純銀」、「999足銀」的飾品，售價卻相當便宜，沒想到經檢測竟發現重金屬含量嚴重超標，其中鎘的超標幅度最高竟達9000多倍。有醫生警告，這些低價飾品外觀美麗吸睛，背後卻有重金屬過敏風險，嚴重還會致癌。

引發「首飾性皮炎」

綜合內媒報道，武漢一名女子日前佩戴網購不到200元（人民幣，下同）的「明星同款、S925銀項鍊」，脖頸竟反覆出現紅斑、水疱，最後被醫生診斷為「首飾性皮炎」；女子原以為只是過敏，沒想到竟是飾品重金屬超標導致。有醫生指出，夏季汗液呈弱酸性，會加速金屬溶出；一旦鍍層磨損、底層劣質金屬直接接觸皮膚，就可能引發強烈過敏反應。

廉價材料冒充銀飾

然而這類案例並非個案，有多名測評微博主針對市售8款標示「S925」的耳釘檢測後發現，有6款根本不是銀，而是銅合金或其他廉價材料。其中一款鎘含量更高於標準的1179倍，另一款的鎳釋放量則超標61倍；有部分網傳樣品的檢測結果更驚人，鎘含量超標幅度直接突破9000倍。

報道提及，鎘被國際癌症研究機構列為一級致癌物，會在人體內累積10至30年，可造成腎臟損害、骨質問題並提高肺癌、腎癌風險；鎳則屬強烈致敏原，容易引起紅腫、水疱，且反應會因重複接觸而加劇；鉛更會危害神經系統，對兒童智力發展影響尤其嚴重。

監管存盲區

有相關行業專家表示，廉價飾品之所以問題叢生，與低成本高獲利有關，以鋅合金、白銅甚至回收工業廢料製成的假銀飾成本僅需1至2元，即使售價 9.9元仍有可觀利潤。此外，鎘、鉛、鎳等金屬能增加飾品光澤與硬度，更讓不肖業者趨之若鶩。

令人擔憂的是，許多「S925」鋼印可用廉價雷射機輕易偽造，無法作為真材實料的證明；甚至有小作坊只需小額付費就能買到「假檢測報告」，根本無需送檢，大幅增加市場亂象。

即使內地已有《飾品有害元素限量》國標，規定鎘、鎳、鉛等含量上限，但飾品並未納入3C強制性認證，仍存在監管盲區。相較之下，歐盟自2025年起已針對首飾發布59件召回通知，主要因重金屬超標；但在大陸電商平台上，標註「鈦鋼」、「合金」等模糊材質的商品仍大肆販售，不少商家更以「廠家存檔」為由拒絕提供檢測證明。

有專家提醒，美麗不能以健康作為代價，當廉價飾品以「低價」吸引消費者，背後往往是材質偷工減料、監管不足的風險。隨著消費者意識提高、主管機關加強監管，市場亟需斬斷「假鋼印」、「假證書」的灰色鏈條。對一般民眾而言，拒絕過低價格誘惑、挑選具有品質保證的飾品，才是保護自身健康最實際的方式。