郎平獲頒國際奧委會教練終身成就獎

國際奧委會24日宣布，來自中國的排球教練郎平和來自古巴的摔跤教練迪亞斯獲頒2025年國際奧林匹克委員會教練終身成就獎。

國際奧委會主席考文垂在頒獎禮上祝賀兩名得獎者時說：「感謝你們為你們的運動項目、運動員等所作出的奉獻。曾參與體育事業的人們都知道，從體育中獲得的經歷將引領我們的日常生活，這是為何教練角色如此重要。」

郎平說：「這份獎項是一個偉大的榮耀。我非常感激國際奧委會和國際排球聯合會對我教練工作的認可。我有太多人要感謝，從在中國、意大利和美國執教過的傑出球隊、球員到我當球員時給予指引的教練和導師。這份認可屬於他們所有人。」

中國排球協會周一（24日）晚在微博發文祝賀郎平獲獎。貼文介紹，郎平曾於1995年至1998年和2013年至2021年擔任中國女排主教練，帶領球隊獲得2015年女排世界盃、2016年裡約奧運會和2019年女排世界盃冠軍，為中國排球做出了卓越貢獻。 ​​​

郎平1960年12月出生於中國天津，是中國女子排球運動員、教練員，奧運冠軍。在球員時期，郎平以「鐵鎯頭」而聞名，曾幫助中國女排揚威1981年世界盃賽、1982年世界女排錦標賽和1984年洛杉磯奧運會，實現「三連冠」。

國際奧委會教練終身成就獎於2017年設立，由國際奧委會運動員團隊委員會發起，旨在表彰教練在運動員場上場下發展過程中發揮的不可或缺的作用。