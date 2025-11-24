南京大屠殺｜首批報道記者之一王火逝世 享年103歲

內地著名作家、茅盾文學獎得主王火23日晚在四川成都逝世，享年103歲（虛歲）。王火是最早報道南京審判與大屠殺案的記者之一，抗戰勝利後率先採訪身中37刀仍勇敢出庭作證的南京大屠殺幸存者李秀英。

王火，本名王洪溥，江蘇如東人，1924年7月生於上海，畢業於復旦大學新聞系，師從陳望道、蕭乾等名師。年輕時，王火以筆為戈，是首批報道南京審判的中國記者之一。1945年，日本戰敗投降，王火採訪了李秀英等南京大屠殺幸存者，旁聽了對日本戰犯谷壽夫、岡村寧次的公審，發表多篇揭露日軍暴行的報道。

新聞之外，文學創作是王火人生的另一條主線。1985年，王火因救人導致左眼失明，在單目失明下完成了《戰爭和人》三部曲，總計160多萬字，是記述抗日戰爭的史詩之作。該作於1997年獲得第4屆茅盾文學獎。

「迄今只要想起抗戰時期所經歷的日機大轟炸、偷渡敵人封鎖線、潼關遭炮擊、穿過赤地千里的中原災區……總覺得歷歷在目，就在眼前。」王火在創作手記裏說，「寫戰爭是為了和平，害怕戰爭並不能避免戰爭。」

他認為，他的小說既應當寫給經歷過抗戰的人看，也應當寫給未歷過抗戰的人看，「尤其是青年！」