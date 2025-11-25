宇宙「宅急便」︱神舟二十二號應急升空成功 首送維修生活物資

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十二號飛船將於本港時間11月25日12時11分，在酒泉衛星發射中心實施發射。據新華社報道，神舟二十二號飛船與長征火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。這是中國載人航天工程第一次應急發射任務。飛船裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置，以及太空站所需的備品備件等。 ​​​

中國載人航天工程辦公室周一（24日）公布，目長征二號F遙二十二運載火箭已完成推進劑加注，計劃於明日在酒泉衛星發射中心發射神舟二十二號飛船。目前，神舟二十一號3名太空人乘組在軌工作正常、狀態良好。

11月5日，神舟二十一號乘組順利抵達中國太空站，與神舟二十號太空人完成交接，但原定返回地球的神舟二十號載人飛船突發意外，疑似遭到太空微小碎片撞擊。為確保太空人的生命安全，為押後返程時間9天後，11月14日，神舟二十號3名太空人改搭神舟二十一號載人飛船重返地球，這是中國太空人首次通過「換乘」載人飛船的方式返回地球。神舟二十號飛船則繼續留軌開展試驗。

載人航天工程辦公室早前稱，神舟二十二號飛船將在無人狀態下擇機發射。辦公室總體技術局高級工程師周亞強介紹，神舟二十二號飛船將滿載貨物上行，主要是太空人的食品和太空站的設施設備。