湖南漢偷金遺留手機6小時被抓 追查贓物立大功的居然是......

即時中國
更新時間：18:50 2025-11-24 HKT
發佈時間：18:50 2025-11-24 HKT

央視新聞今日（24日）報道一宗離奇盜竊案，湖南一間金店今年2月被盜去價值約300萬元人民幣的金飾。賊人竟然將自己的手機遺落在現場，不到6小時就落網。不過，贓物不翼而飛，疑犯也拒認偷竊行為，不透露贓物所在地。經過警察一番明查暗訪，才根據一間養雞場外閉路電視錄到的狗吠聲，成功推斷贓物所在地，找回全部被盜的金器。

拒絕認罪圖將黃金據為己有

疑犯畢某一天夜裡撬開進店門鎖，拿走所有店內飾品並放進一個大袋子，隨後離去。因為遺下手機這個重要證物，令他很快被捕，警方比對不同時間點的閉路電視片段，發現畢某在某個地方藏起了袋子。警方推斷，他希望警察找不到贓物，那麼即使有刑事責任，在他服刑結束後仍然可以將金器據為己有。

因為畢某不肯透露贓物的位置，也不承認犯罪，調查陷入停滯。但警察透過一間養雞場的閉路電視片段發現線索，養雞場門外的狗一直長時間吠叫，推斷畢某曾在附近長時間停留。警察派出大量人手，務求地毯式搜索養雞場附近所有區域，終於在一塊不起眼的大石頭下發現袋子，找回所有失竊黃金，成功破案。

目前，案件正在等候審理，畢某將面臨法律懲罰。

