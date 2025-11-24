Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州市監局抽驗化妝品 知名品牌兒童洗頭水菌超標48倍

更新時間：16:26 2025-11-24 HKT
廣州市監局發布最新的化妝品抽檢結果，顯示2066批次受檢樣品中共有40批次不符合規定，其中兒童專用產品方面，內地知名品牌兔頭媽媽一款兒童洗髮水，被檢出菌落總數超標48倍。

據「消費者報導」指，廣州市監局近日發佈2024年度廣州市化妝品專項抽檢結果的通告。此次抽檢覆蓋了從日常洗護到功效護理的9大品類，共計2066批次樣品。

被抽檢的樣品中，有126批次化妝品為嬰童、青少年用品，覆蓋兔頭媽媽、海龜爸爸、曼秀雷敦、松達、英氏、艾美適等品牌。

倍膳健有一款兒童潤膚乳被驗出菌超標820倍。消費者報導
其中，2批次樣品因菌落總數超出標準限定值被廣州市監局判定不符合規定，其餘樣品均抽檢合格，合格率為98.4%。 

不符合規定的樣品分別是標稱「BEISHANJIAN倍膳健兒童凡士林茶籽油倍潤潤膚乳（批次號BSJ-231127-8）」，以及標稱「兔頭媽媽兒童蠶絲潤護洗髮水（批次號EC039B）」的產品，菌落總數分別為國家規定限值（≤500 CFU/g）的820倍、48倍。

天貓超市上，倍膳健兒童凡士林茶籽油倍潤潤膚乳的售價為24.9元/瓶（600ml裝），總銷量超4萬件。參數資訊顯示，該款產品註冊人/備案人為廣州潤姝生物科技有限公司，生產廠家同為廣州潤姝生物科技有限公司。

兔頭媽媽兒童蠶絲潤護洗髮水在天貓超市和兔頭媽媽官方旗艦店的售價均為49元/瓶（335ml），總銷量分別超30萬件、超10萬件。

早前，有媒體報道，兔頭媽媽官方客服回應稱該批次抽檢不合格樣品為非按壓泵洗髮水產品，且該批次生產的產品全部未出庫流入市場及消費者手中。

針對菌落總數超標的情況，《消費者報導》記者分別向兔頭媽媽、倍膳健品牌所屬企業發函詢問，但截至發稿對方未作回應。

 

 
 

