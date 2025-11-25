彈弓射東北虎惹怒網友 瀋陽動物園：日常管護做法 泥彈未打到動物

網友昨日（23日）發現，瀋陽森林動物園的虎林裏，竟然有一名男子使用彈弓射擊受保護動物東北虎。該男子戴着口罩，在射擊時更發出聲音嚇唬老虎，令網友非常氣憤。瀋陽森林動物園24日回應稱該男子是園內工作人員，其行為是行業內開展日常管護工作的通用做法。

涉事男子是工作人員

微信公眾號「瀋陽森林動物園」11月24日發布關於網傳「男子用彈弓射老虎」情況的說明，園方指經核實，事件中涉及人員是動物園工作人員，其行為是行業內開展日常管護工作的通用做法，泥彈並未打到動物，僅通過撞擊發聲作為驅趕信號，目的是引導東北虎從室外運動場返回室內館舍。

男子在圍欄旁站立。極目新聞

據此前多家內媒報道，事發於下午約兩點半，該男子本來坐在東北虎觀賞區旁邊的小亭子裏，突然站起來走向老虎，手裏更拿著彈弓和彈丸。網友稱距離太遠看不清彈丸材質，隨後男子拉起彈弓射向老虎。

網友稱雖然沒有看見彈丸是否有打中老虎，但本來躺着的老虎在男子射擊後便爬了起來，而且他自己的角度是「可以清晰地看到是有彈丸的。」網友表示，男子打擾甚至嚇唬動物的行為非常不禮貌，更有可能對老虎造成傷害。

隨後，記者就此情況向園方核實，園方人員表示「我們馬上會去核實情況，感謝媒體的反饋」。

