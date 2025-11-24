法拉利樂園︱全球第3間落戶北京 料年吸旅客180萬人次

北京城市副中心文化旅遊區上周五舉辦招商推介會，法拉利世界娛樂綜合體、火星人居科幻城、飛向人馬座——啟航營地、數智文旅平台等4個頂級項目正式簽約，總投資規模近百億元（人民幣，下同）。其中法拉利世界娛樂綜合體包含世界速度最快的羅薩方程式過山車、電競樂園、法拉利博物館、法拉利俱樂部等，年客流量預計將達180萬人次。

火星人居科幻城概念圖。小紅書@只在此通州

飛向人馬座——啟航營地概念圖。小紅書@只在此通州

總投資規模近百億元

目前，法拉利在全球僅有兩間主題樂園，分別位於阿聯酋阿布扎比和西班牙巴塞隆拿。北京城市副中心法拉利世界娛樂綜合體有望成為全球第三間，但官方尚未公布落成日期。「法拉利是國際頂級IP品牌，落地副中心文旅區的娛樂綜合體項目將秉持前沿理念與現代設計，深度融合中國文化與國際IP，建設一座國際化的文娛主題公園。」中國專業國際投資有限公司董事局主席沈田義介紹。

北京城市副中心位於通州區，是疏解北京非首都功能、承接中心城區功能和人口轉移的核心區域。它以行政辦公、商務服務、文化旅遊為主導，目標是建設成為與河北雄安新區「比翼齊飛」的國際一流的「和諧宜居之都示範區」。

《北京日報》報道稱，這批重磅項目的落地，為副中心文旅區注入了新的產業動能，助推建成高品質世界級旅遊目的地。