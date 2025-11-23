Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高鐵｜徐州東站換乘路途遠跑到滿頭大汗 律師「不便利」為由起訴索賠¥20元

更新時間：22:44 2025-11-23 HKT
發佈時間：22:42 2025-11-23 HKT

近日，內地一名律師因高鐵轉車不便，向徐州東站提起訴訟。該案將於11月25日在徐州鐵路運輸法院開庭。殷清利表示，他在5月的兩次換乘中，因為站內換乘距離過長和中轉時間緊迫，導致每次都汗流浹背，感到十分疲憊，除要求站方改進外，索賠因不便所造成的損失20元（人民幣，下同）。

天橋被封閉通行不方便

據《九派新聞》報道，律師殷清利因不滿徐州東站高鐵換乘設計不合理，將其告上法庭。徐州鐵路運輸法院已於7月出具《案件受理通知書》，該案將於11月25日開庭審理。他指出，徐州東站雖然設有「便捷換乘」通道，但並不能直接從站台通過電梯或步梯進入候車室，反而需要沿著出站通道行走一段距離，這讓他感到非常不便。

下車後無法直接通過天橋換乘。 九派新聞
徐州東站換乘路線圖。 九派新聞
「5月20日那天，我帶著大包小包，手上的物品有6件，登上下一程列車時滿頭大汗，氣喘吁吁。」殷清利說，「如果換成中老年人或體弱旅客，這樣的換乘簡直難以承受。」他回憶，換乘當天曾向徐州東站值班人員、檢票人員反映該問題，得到的答覆是其知道設計有問題，但作為一般工作人員無法解決。

社交媒體上也有不少網友對徐州東站的換乘設計提出批評。有旅客反映，站台處的天橋被封閉，無法方便地通行。殷清利在訴訟中請求法院判決徐州東站取消目前「設計極不合理」的中轉換乘通道，改為直接在下車站台步梯、電梯及過街天橋上設置閘機等中轉換乘便捷方式。同時，他要求徐州東站賠付因兩次換乘不便所帶來的損失20元人民幣，是參照火車站小紅帽行李搬運服務小件的收費標準。

徐州東站方面則表示，其換乘方式已經經過設計，並有相關指引標識。他們認為目前的設計是合理的，並且安全性更高。該事件引發了社會的廣泛關注，許多旅客期待著法院的判決能夠促進換乘設計的改善。

