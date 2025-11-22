豪門姻緣︱霸王茶姬張俊傑否認「富商殘疾女」故事 與最美光二代屬首婚

霸王茶姬始創人張俊傑發朋友圈，證實與「最美光二代」高海純已在6月領證結婚。他否認過去曾經結婚，以及從沒有「茶葉富商殘疾女兒」的故事。

發朋友圈闢謠

內地網絡19日以來廣傳一張由光伏企業「天合光能」創始人高紀凡和吳春艷發出的婚禮請柬，新郎為張俊傑、新娘是有「最美光二代」之稱的高海純，令這宗豪門婚禮成為高度關注話題。



據第一財經日報消息，11月21日，張俊傑本人通過朋友圈證實了這一婚訊，並透露已於今年6月登記領證。在感謝公眾祝福的同時，張俊傑也表示：此前圍繞他婚姻和創業的諸多謠言，讓其本人及家人受到了很大傷害，「有必要站出來說話」。

張俊傑「鄭重聲明」，指在遇見妻子高海純前，從未有過婚姻，也從未發生「茶葉富商殘疾女兒」的任何故事。

30歲的張俊傑，原名張軍。2017年6月在雲南昆明創立霸王茶姬品牌。隨後8年，霸王茶姬在全球範圍內開設了超過7000家門店，註冊會員突破2億人。2025年4月，這家企業於納斯達克上市。

2024年11月起，網上關於張俊傑的謠言層出不窮，諸如「娶富豪的殘疾女兒生了孩子」、「擁有萬畝茶園」等等，尤其是短影片平台被大量傳播。

霸王茶姬方面表示，他們已使用法律手段對造謠者進行了打擊。今年4月，人民法院公告網公布的一則起訴狀副本及開庭傳票，顯示了與該系列謠言相關網絡侵權責任糾紛的處理進展：造謠者依法受到了處罰，並公開道歉。