兩會2026何時舉行？ 人大代表如何選出？ 一文睇清兩會小知識及規範用詞

全國兩會（十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議）將於3月5日和3月4日在北京開幕，中國即將進入「兩會時間」。「兩會」每年吸引過千記者採訪，許多人聽過「兩會」、「人大」等用詞，但未必認識箇中的小知識，而且內地官方媒體對涉及「兩會」用詞有一定規範，有不少常見的「兩會」常用詞很容易被用錯，本文將為大家一一詳細介紹。

兩會是什麼？

「兩會」是指「全國人民代表大會」（人大）與「中國人民政治協商會議全國委員會」（政協）。全國人大是中華人民共和國最高國家權力機關，由省、自治區、直轄市、特別行政區和軍隊選出的代表組成，各少數民族都應當有適當名額的代表。每屆全國人大為五年，每年舉行一次全體會議。休會期間，由全國人大常委會代行權力。

全國人大代表是官員嗎？有多少人？有工資嗎？

全國人大代表無行政級別，不是政府官員。第十四屆全國人大代表共 2977人，任期由2023年開始。另外，全國人大代表沒有工資。有固定工作的人大代表，參會期間由所在單位給予工資和其它待遇。沒有固定工資收入的人大代表，由本級財政（所在人民代表大會市級、省級、國家）發放津貼。

全國人大代表如何產生？

依照選舉法的規定，全國人大代表的產生，採用間接選舉的方式，即由下一級人民代表大會選舉上一級人大代表，並不受性別、民族、宗教信仰和政黨背景等的限制，而選舉產生的各項費用，均由國庫開支。

全國人大代表有什麼權力？

憲法賦予全國人大代表的權力，主要包括監督和修改憲法；制定國家各項基本法律；選舉國家正副主席、軍委主席並根據提名決定正副總理、國務委員、各部部長人選；選舉最高法院院長及最高檢察院檢察長，審查和批准社會經濟發展計劃、國家預算及執行情況報告等。此外，全國大人代表有權在必要時組織關於特定問題的調查委員會，而調查期間，一切國家機關、社會團體和公民都有義務向它提供材料。

8大容易被用錯的「兩會」常用詞：

1.「屆」和「次」︰人大是「Ｘ屆全國人大Ｘ次會議」。政協是「全國政協Ｘ屆Ｘ次會議」。

2.「代表」和「委員」︰出席人大會議的是「代表」，即「人大代表」。出席政協會議的是「委員」，即「政協委員」。

3.「議案」和「提案」︰全國人大代表聯署提出「議案」。全國政協委員提出的是「提案」。

4.「審議」和「討論」︰全國人大代表「審議」政府工作報告。全國政協委員「討論」政府工作報告。

5.「履行職責」和「參政議政」︰人大代表參會是「履行職責」。政協委員參會是「參政議政」。

6.「共商國是」不是「共商國事」︰「國是」指國家大計、方針政策等重大決策。「國事」指國家事務，較具體的事情。

7.「界別」不是「屆別」︰政協委員因他們的職業背景等分「界別」。人大、政協分「屆」，但沒有「屆別」。

8.「質詢」和「詢問」︰人大代表可以對同一級政府、法院及檢察院的工作提出「質詢」。人大代表在審議議案時，可以向同級政府、法院及檢察院就有關議案內提出「詢問」。

資料來源︰中國人大網