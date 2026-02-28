兩會2026．小百科︱全國政協委員有無工資？ 會徽細節大拆解

十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。其中與人大不同，中國人民政治協商會議（簡稱政協）作為愛國統一戰線的組織，並不是國家的權力機關，全國政協委員並非由選舉產生，主要經全國委員會常務委員會協商推薦邀請，並最後公布名單。以下為全國政協各種小知識：



全國政協主要成員包括中國共產黨、各民主黨派、無黨派人士、人民團體、各少數民族代表、港澳台同胞和歸國僑胞以及特別邀請人士等。



簡單來說，根據中國憲法賦予的權利不同，人大代表享有立法、任免、監督和重大事項決定權，是中國政治、經濟、社會發展的權力核心。而政協作為中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的一項基本政治制度、參與國家事務在決策前的協商，在執行中的監督工作。

Q：政協委員主要的職能是什麼？

A：全國政協委員主要的職能可以概括為：政治協商、民主監督和參政議政。可以對各項事業和群眾生活的重要問題進行調查研究，通過議案、提案和其他形式向國家有關機關和組織提出建議和批評。

Q：全國政協委員什麼級別待遇？

A：全國政協委員和全國人大代表一樣，不是政府官員，無級別和待遇。

Q：全國政協委員有工資拿嗎？

A：沒有。人大代表和政協委員都不是專職的，有自己本身的職業，所以不拿工資。無固定收入的人大代表會議期間有補貼。

政協會徽1949年已開始使用

政協會徽亦有特殊意思。政協會徽的整個圖案，以一顆紅色五角星、四面飄揚的紅旗和白色地球襯托的紅色中國地圖為中心，光芒四射的蔚藍色天幕作背景，周圍是紅色緞帶連接起來的瓦藍色齒輪和金黃色麥穗。

這個會徽是1949年7月由新政協籌備會制定、通過的，象徵著全國各族人民的大團結。有關的官方解釋稱，政協會徽體現了「無產階級領導的、以工農聯盟為基礎的各民主階級大團結」的精神。



這個會徽是由張仃和周令釗設計的。設計者對圖案的原說明是：一、紅是表示無產階級領導；二、齒輪、麥穗表示工農聯盟為基礎；三、四面紅旗表示四個階級（即當時的四大階級：工人階級、農民階級、小資產階級、民族資產階級）的大聯合；四、地圖表示新中國，背景光芒四射。此外，紅星下面的「1949」四個阿拉伯數字，表示中國人民政治協商會議誕生的年號；緞帶上的「中國人民政治協商會議」10個金色仿宋字，標明了政協的全稱。

這個設計圖案在1949年9月21日開幕的中國人民政治協商會議第一屆全體會議上正式使用。

中共十一屆三中全會以來，中國的「階級關係」已經發生了根本的變化，但政協會徽所體現仍是「大團結」及「愛國統一戰線」精神。