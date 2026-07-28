甜甜小記│佘漢標望創「傳奇」

桂廄「偵探傳奇」剛季獲得三冠，鬥心強橫；新季更為成熟，表現可望更上一層樓。小記邀請馬主團體成員佘漢標大律師受訪，他分享購入此馬的過程仿如「執到寶」。

小記訪問佘漢標，他說：「『偵探傳奇』的周歲價高達二百五十萬澳元（超過一千三百萬港元），後來在去年三月澳洲拍賣會上，當地有人以二十一萬澳元競投，再經幾番轉折，我們找馬販去搶購，最終以三百萬港元購入。『偵探傳奇』血統和質素俱優秀，只是有少少瑕疵，就是右前腳有輕微短足，但無礙其競賽能力，只是不適合當配種馬。我猜測前馬主或因此原因而放棄，把牠放入拍賣會出售，間接令我們執到寶呢！」

佘漢標認為養馬是理想社交活動，能和一班志同道合的好友一起埋班養馬，分享箇中樂趣。佘漢標說：「除了『偵探傳奇』外，我尚有兩匹團體馬，埋班後會揀蟀。選擇團體夥伴很重要，必須要由一位有資歷的賽馬團友擔任領導；另外要有賽馬顧問（Racing Advisor)，在選購馬匹的時候要謹慎。物色良駒是一項高深學問，並非有錢夾份，就會覓得佳駟。貴馬未必跑得好，平馬亦未必跑得差；總之七分眼光，三分運氣，缺一不可。」



關於「偵探傳奇」的馬名由來，佘漢標說：「何生（何國光）是大股東，他是一位很出色的人才，亦是偵探總會的主席。我認識他十多年，他的才幹比我想像中要強。多年來我都笑說，何國光根本就是一個傳奇人物，可能是我這番說話，觸發了他為馬匹改名的靈感。當何國光決定將馬匹改名為『偵探傳奇』的時候，各位團友都十分支持。我睇好『偵探傳奇』具二班質素，新季應有兩W在手。至於轉倉一事，我們希望馬兒轉換環境，看看效果。」

「偵探傳奇」

陳嘉甜

