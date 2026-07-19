甜甜小記│張明敏願望「人和家興」

小記第一份工作，便是當馬經記者，總是覺得，有馬跑的日子，時間過得特別快，正所謂一年容易又煞科。上周的沙田煞科戰和快活谷煞科戰，不少馬迷均有入場感受熾熱的氣氛，現場觀察所見，最受馬迷歡迎的，首推一眾騎師派發馬匹公仔的環節。近幾年馬會所送的馬匹公仔，明顯比早年更精美可愛，今年送出五款公仔，分別是「嘉應高昇」、「浪漫勇士」、「祝願」、「白鷺金剛」綵衣，和紅色的馬年公仔的綵衣，辨識度高。

上周三谷草煞科戰，小記和一眾馬迷站在欄邊，幸運地從何澤堯和黃智弘手中接過小馬公仔，小記藉此機會多謝他們。小記見到每位成功接到小馬公仔的馬迷，都面露燦爛的笑容，一眾騎師好像把幸運和祝福，帶給每一位支持香港賽馬的馬迷，希望這項充滿儀式感的閉幕儀式能一直延續下去。

上周三晚尾場由希斯訓練的「人和家興」勝出，此馬在港出賽八十場，累積十一場頭馬，認真老而彌堅。上周日「美麗同享」以九歲高齡勝出季內最後一場盃賽馬主協會錦標，無巧不成話，周三晚「人和家興」亦以九歲之齡勝出季內最後一場賽事。「人和家興」馬主張明敏有「愛國歌手」之稱，他在港的養馬運甚佳，除了「人和家興」外，他養的「中國心」、「人和家盛」等均交出好成績。張明敏賽後受訪時說：「『人和家興』這個馬名改得不俗，我希望香港、中國和全世界都和和氣氣、興旺、發達。希斯一直不捨得『人和家興』退役，一直對此馬有信心。『人和家興』曾經流鼻血，腳亦曾鑲過螺絲，令我對牠未敢抱太大期望，但希斯一直堅持此馬鬥心很強，想我們堅持保留此馬，結果證明希斯正確，大家都開心。」張明敏又表示，他一向十分尊重練馬師的專業意見，大家新季會否見到「人和家興」以十歲之齡上陣呢？張明敏表示要看希斯決定，大家拭目以待。

陳嘉甜