甜甜小記│方嘉柏真「心」想奪冠

早前小記和幾位行家應「日上」系馬主姜炳輝與太太李桂嫦，以及「飛輪霸」馬主之一廖世偉的邀請，齊齊前往深圳西麗高爾夫球俱樂部，採訪第二屆JOT騎練馬主高球賽。當日有數十位人士參與比賽，結果由方嘉柏勇奪男子組總冠軍。

賽後方嘉柏從「飛輪」系馬主沈墨寧等人手上接過獎項，即獲一眾賓客祝賀；小記聽到不少賓客都祝福他：「贏完Golf比賽後，祝你贏埋冠軍練馬師！」面對各人祝福，方嘉柏回應說：「我會全力以赴，始終要贏一場頭馬，除了馬匹的實力外，還需要好騎師、賽事形勢、天氣、場地狀況及檔位等客觀條件配合，I will try my best！」

最近方嘉柏接受馬會IG訪問時，分析當下爭冠形勢，練者表示看來目前應是他與沈集成、廖康銘之爭；幾周前仍是前六名混戰局面，現時除非後面三位能在接下來的賽日連贏四、五場，否則要追回差距不易。

近日方嘉柏趁空檔和愛妻Alix出外度假，最近方太比以往更頻密入場，想必是替老公打氣。明日第十場的方廄「正本唐心」，上仗在港初出即上名，熱身後續配主帥莫雷拉，隨時可打開勝門。

陳嘉甜