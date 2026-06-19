Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│方嘉柏真「心」想奪冠

名家專欄
更新時間：14:45 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-19 HKT

早前小記和幾位行家應「日上」系馬主姜炳輝與太太李桂嫦，以及「飛輪霸」馬主之一廖世偉的邀請，齊齊前往深圳西麗高爾夫球俱樂部，採訪第二屆JOT騎練馬主高球賽。當日有數十位人士參與比賽，結果由方嘉柏勇奪男子組總冠軍。

賽後方嘉柏從「飛輪」系馬主沈墨寧等人手上接過獎項，即獲一眾賓客祝賀；小記聽到不少賓客都祝福他：「贏完Golf比賽後，祝你贏埋冠軍練馬師！」面對各人祝福，方嘉柏回應說：「我會全力以赴，始終要贏一場頭馬，除了馬匹的實力外，還需要好騎師、賽事形勢、天氣、場地狀況及檔位等客觀條件配合，I will try my best！」

最近方嘉柏接受馬會IG訪問時，分析當下爭冠形勢，練者表示看來目前應是他與沈集成、廖康銘之爭；幾周前仍是前六名混戰局面，現時除非後面三位能在接下來的賽日連贏四、五場，否則要追回差距不易。

近日方嘉柏趁空檔和愛妻Alix出外度假，最近方太比以往更頻密入場，想必是替老公打氣。明日第十場的方廄「正本唐心」，上仗在港初出即上名，熱身後續配主帥莫雷拉，隨時可打開勝門。

陳嘉甜

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
17小時前
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
4小時前
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
社會
6小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
7小時前
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
6小時前
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
21小時前
端午金多寶今晚進行攪珠，特設6,000萬港元金多寶。
8000萬六合彩︱端午金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7630萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
19小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
1小時前