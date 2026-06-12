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卡爾心水│「華麗再贏」潘頓鍾情

名家專欄
更新時間：19:04 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:04 2026-06-12 HKT

以前好多馬迷都話，買莫雷拉騎師王好過收息，但剛剛禮拜三，佢輸完一場又一場，唔知係啲馬唔得，抑或其他原因？雖然以往個個都鬧潘頓，但老老實實，作為馬主想愛駒勝出，通常都優先搵潘頓！換了另一個騎師，你估貪過癮咩？舖舖都話去，舖舖都千辛萬苦先訂到位入馬場食飯，本來興高采烈準備拉頭馬，結果交唔出表現，影頭馬相又要等下次。你估個個都住沙田或跑馬地？馬主入馬場嘅決心，分分鐘大過騎練搏殺嘅決心。有馬主朋友向卡爾坦言，對於賽馬真係睇化晒，明知隻馬全力搏殺，但偏偏搏失，實在非常無癮，唯有平常心對待，無期望就無失望。

有潘頓就有期望，第六場潘頓搶咗「華麗再贏」。呢隻馬跑咗幾仗愈來愈近，上次隔一周匆匆再出，結果輸畀兩隻質新馬「喜悅歡欣」及「創寶駒。今次復課有進步，排五檔出閘，潘頓應可輕易守靚位，一定見真章！

第三場：1閃光燈、13共創歡欣、9馬上盈
第六場：11華麗再贏、7北極之錶、2確好勁

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