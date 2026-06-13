亨利拆局│練馬師王吼文家良

今季較早時候，草泥混合賽的封王門檻頗低，甚至試過如10月12日和11月15日，區區24分已夠封王。但翻查近期賽果，發現草泥混合賽的封王門檻大幅提升，起碼要40分以上才有機會，證明幾個大倉都加強部署。正如剛周日的草泥混合賽日，姚本輝勁奪兩冠兩亞兩季，埋單以44分封王。

回說今次賽事，有足夠兵力爭取40分以上的馬房不多，牌面以呂健威最突出，蔡約翰也有條件加入戰圈，但預期二人賠率偏熱，我想博一博文家良。今期文廄出馬七匹，除兵力足夠，逾半數都有近績根據，即使牌面較呂、蔡遜色，卻不排除能以弱勝強。

重點爭分馬方面，「確好勁」早在465場次已展現極強競爭力，可惜隨後連番遇上不利形勢，今次初降四班排三檔，宜給予機會。「起舞奜奜」上仗贏馬姿態如晨操，今次獨忌布浩榮接手，未知能否騎出同一水準，論馬匹實力則不用懷疑。「君子」上仗是當日唯一的三疊頭馬，今次排四檔會有理想際遇，隨時再贏。

目標：文家良

賠率：18

全日惡馬 第六場：確好勁

練馬師王最佳投注時機：第五場前