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波仔至醒靈活玩│「友瑩亮」條件足

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-13 HKT

在港設廄養馬數目有限，如上季廄內賽駒經衝鋒陷陣取得佳績，但換來評分高企，新一季便要進行換血、補強等，強如蔡約翰也不可能每季衝冠，或令有些馬房會稍處低潮期。然而，當一個馬房手風唔順或成績稍遜時，出現可替廄主破悶局、甚至連場上名的賽駒，筆者都會特別看重；例如元旦日替韋達馬房破悶局的「同喜」及「韋金主」，甚至之後的「踏雪尋梅」等，都是在馬房劣勢下交到成績，而之後一再有好表現。

伍鵬志馬房近三季頭馬數字都是在四十場以上，暫時只有二十六場頭馬正處追落後階段；不過近五個賽日中，伍廄有三場頭馬進帳，而第十一場的「友瑩亮」也算是低潮中的頭馬。

「友瑩亮」大前仗初上三班，縱賺慢步速但締快末段輕鬆贏馬，姿態有餘未盡；前仗雖然名次倒退，但段速前後都偏快，事後看同場「首飾天空」、「超輕鬆」以及「臻至辰」之後都贏馬，足見賽事水準頗高。

上仗「友瑩亮」多負四磅略嫌有壓力，然而沿途蝕腳程下也可跑入三甲，表現不俗；今仗排二檔起步，負磅及形勢皆轉好，應有力勝回一仗。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 二重彩 7 複式膽拖 1 6
第三場 Q 11 膽拖 1 5 9 13
第十一場 WP 7
混合過關三串七 共74注

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