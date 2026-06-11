甜甜小記│潘頓方嘉柏無窮精力

上周五小記和數位行家一同前往深圳西麗高爾夫球俱樂部，採訪第二屆JOT高球比賽。比賽由「日上」系馬主姜炳輝和太太李桂嫦贊助，他們的好友「飛輪霸」馬主之一廖世偉則負責統籌及任大會主持。這是小記首次前往高爾夫球場採訪，那兒設有很大的泳池、環境優美，令小記大開眼界，是一次難忘的採訪體驗。

姜炳輝伉儷和廖世偉很貼心，除出錢出力舉辦比賽外，也為一眾騎練及他們的另一半、馬主朋友，以及馬經傳媒安排膳食與交通。雖然當日天氣炎熱，但無損一班騎練及馬主的熱情，眾人在沙田晨課收操後，浩浩蕩蕩乘坐旅遊巴士出發。而「飛輪霸」馬主沈墨寧伉儷及廖仲乾、「閃耀」系馬主鄧鉅明、鄭俊偉、姚本輝、潘明輝、鍾易禮、黃智弘及周俊樂等雖然沒有參賽，但都前往深圳參與燒烤派對，約近六十人聯誼一番，盡興而歸。

姜太李桂嫦說：「我先生（姜炳輝）熱愛打高爾夫球，亦不時宴請騎練食飯，得知他們不少熱愛高球，便想何不舉辦一項騎練及馬主的高球比賽呢？」廖世偉則說：「由於首屆JOT高球比賽反應很好，所以我和姜生姜太決定今年再辦，我們大約用了三個月時間籌備，並花了不少心機，希望作出最妥當的安排；見到一班騎練及馬主朋友玩得開心，我們都很高興。」至於下年會否再搞第三屆呢？姜太幽默地說：「這要看馬仔生唔生性，能否贏馬賺取獎金。」

當日小記見到方嘉柏和潘頓一起打波、切磋球技，兩人有傾有講外，更似有無窮精力，打波後即去泳池暢泳，其間有講有笑。其後巴度、希威森、艾道拿、霍宏聲、甘敏斯及班德禮等，亦去暢泳一番，人人手執啤酒，邊飲邊吹水，場面歡樂。

早年方嘉柏與潘頓合作無間，攜手贏過不少大賽，數年前突然減少合作，只偶爾在國際騎師邀請賽中拍住上；因此，當日小記和其他行家見到兩人一齊打波、游水，都仿如發現新大陸般震撼呢！

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陳嘉甜