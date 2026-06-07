廖事如神│「龍城強將」安全達陣

轉眼已到六月，沙田轉跑黃昏賽。近來天氣十分炎熱，日賽時可見參賽馬出汗較多、情緒不穩，轉跑黃昏賽的確令人馬都負擔減輕。而踏入季尾，不少馬匹季內已連番拼搏，體力下降。反而季內較少出賽的賽駒，值得留意。

第四場四班千四米。「龍城強將」正是季內出賽較少，而狀態已及時重回理想水準。季初於069場次贏馬，蹄下敗將「大千雄心」其後亦兩捷，賽績可信。而本身表現亦有承接，可惜二月時被驗出心律不正要休息。上仗負重磅而跑獲殿軍，僅負於頭馬「百勝威龍」一個馬位的表現出色，復課狀態勝前，排檔轉佳有力問鼎頭馬。「實力加」評分漸回落，連場入位，相信於弱組爭一席不難。「北極之錶」縮程一轉跑法即帶來驚喜，證明潛力十足，霍宏聲退出而轉配潘頓，隨時交出進步表現。「挺秀弘利」上仗縮程轉配備而慢閘致敗，但造出全場最快末段23秒23，今場重返千四米，仍須提防。

第八場三班一千較均勢，不少賽駒可爭勝。「好好戀愛」在港首仗正是跑同班同程，狀態未足而獲第五不過不失，後來專注谷草並一捷，進度理想，是次重返田草一千米，對手普遍實力見盡或狀態不佳，可憑新鮮感再贏一場。「團結勇士」今季不知不覺已三捷，令人鼓舞，上仗排二檔留後交出凌厲衝刺贏馬，表現甚出色，但季內出賽較多兼評分處新高，作配更合。「金金小子」天分高但受傷患困擾，事隔半年再出賽，此期間試閘表現及格有餘，體力充沛要提防。「幸運糖」縮程後似乎找到出路，579場次獲季的表現並不失禮，上仗僅被「團結勇士」擊退，捲土重來力求補中。

廖浩賢精選

第四場 2 龍城強將 3 實力加

7 北極之錶 14 挺秀弘利

第八場 2 好好戀愛 4 團結勇士

5 金金小子 12 幸運糖