亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

練馬師成績榜頭三位的方嘉柏、沈集成和廖康銘連日發功，剛周三方仔起孖，成哥獲1W3P封王，廖康銘也得1W2P，其實大家都連場出擊，關鍵只是誰人運氣好一點，能夠勝得頭馬而已。今期三人都有惡馬列陣，不過廖康銘只出兩駒，封王機會接近零；至於方、沈都有足夠子彈，其中以方仔較具封王資格，且看能否繼上周日之後，今次田戰又得米？

其餘馬房，呂、希、蔡、東、姚出馬皆七駒或以上，值得優先考慮，而羅富全得六駒參戰，不過好幾駒都有坐位望贏資格，也有權異軍突起。最終我揀支持姚本輝，因為佢除了「盈妮威楓」屬不明物體，其餘馬匹都近況良好，希望能夠以量多取勝。

重點爭分馬方面，「扶搖勢勁」馬如其名，今季扶搖直上，勢頭強勁，上仗初上二班兼初跑谷草，僅屈居擺前順走的「維港智能」得亞軍，進度理想，回師田草更有把握。「超加加」上仗造快步速搶放仍入Q，看來已復甦，召來金誠剛操刀，心意向好。

目標：姚本輝

賠率：3.25

全日惡馬 第十場：扶搖勢勁

練馬師王最佳投注時機：第二場前