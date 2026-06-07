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波仔至醒靈活玩│「挺秀弘利」施冷箭

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-07 HKT

泥地賽向來不是巫偉傑的主戰場，巫廄多集中於草地賽攻堅，五月更豪取八場頭馬；上周三谷草夜賽，「博愛先鋒」取得季內首勝，為巫廄帶來今季第三十九場頭馬，此廄本季的冠亞季成績跟上季相若，現只差一場就追平上季頭馬數目，似乎好大機會可在煞科前超越。

第四場看中巫廄「挺秀弘利」，大前仗初次增程千四，快步速下沿途二疊快跟，屬步速不利一員，直路上雖未有增速，但末段仍可緊咬主馬群到終點，表現有進步；之後於總場次618，再增程至千六米，慢步速下反而竄勁一般，似乎快步速場合較啱其發揮。

上仗賽前，「挺秀弘利」在大圈快跳出啱腳之餘，上力亦比前提升；而谷閘所見，牠在鞍上人省騎下亦有追勢。筆者一再指出，試閘當日在此路段有追勢的馬匹，不少在陣上都有表現，上仗只因此馬排檔差才未作提供。

結果「挺秀弘利」上仗在前偏慢、後快的不利追步速下，終點前都交出追勁，四歲馬進度似已納入正軌。今仗跑回千四米應更合其腳法，排檔內移至五檔，形勢應比上仗好，同場熱門各有瑕疵，估計牠仍有分頭，值得一敲。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 QP 6 膽拖 1 5 10 11
第三場 二重彩 4 複式膽拖 1 2 3 12
第四場 WP 14
混合過關三串七 共134注
 

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