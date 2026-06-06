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卡爾心水│「睿智多寶」潘頓補中

名家專欄
更新時間：13:39 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:39 2026-06-06 HKT

卡爾久唔久被朋友稱呼賽馬專家，我謙虛地回應，賽馬除了智力纏鬥，更講求的是際遇，再務實一點說，其實是關乎運氣。

老實講，賽馬邏輯不外乎排檔、負磅、騎師，亦看晨操、試閘、往績。有人話新手總有運，或許是因為馬名而命中巨冷，或麻木支持朋友而下一注例飛。有些賽事，愈知得多，愈中不了。「睿智多寶」上次卡爾鍾意，貪佢狀態銳，但賽馬亦由步速主宰，連場當銳而預計形勢就，卡爾自然對其信心十足。

不過，世事無絕對，上仗快馬唔多，但卻出現極罕見的超快步速，領放的「睿智多寶」監生被瘋狂步速燒乾，最終更收慢過終點。賽後問話，原來另外兩匹前置馬的騎師出現罕見意外，腳踏纏在一起，形成你快我必須快，你緊張我更緊張，使内側的「睿智多寶」同時加快，以確保貼欄優勢，實在無可厚非。至於今場，形勢仍對「睿智多寶」有利，改配潘頓將功補過，希望將上場因其產生的意外而輸掉的W飛，今仗幫馬迷本利歸還。

第三場：4天天更好、1深心星、2支付之父
第六場：2睿智多寶、7部族高手、10捷威

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