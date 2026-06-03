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亨利拆局│練馬師王吼告東尼

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-03 HKT

上期方嘉柏起孖兼封王，成功打破沙田全草地賽日盲門數據，但佢埋單只得兩冠一季，封王頗有運氣成分，關鍵在於蔡約翰連場搏失，結果造就方仔得米！不過話說回來，方仔在沙田起孖算是少見，佢爭取冠軍的決心不用懷疑。今期賽事跑谷草，乃是方仔搏殺主場，確有必要秤高一線。

至於其他馬房，沈集成場場出兵最養眼，廖康銘七路興兵多有近績支持，或可異軍突起。最終我揀告東尼，皆因佢出馬七匹有足夠子彈，近兩次谷戰都由佢封王，既然搏殺得心應手，一於博告仔谷草三連莊封王！

重點爭分馬方面，「華美之威」上仗排十二檔，被頂三疊都得季軍，處女馬已有起色，現評23分亦有救亡概念，今次排二檔必砌盡。「美麗邂逅」上仗沿途三疊望空蝕到暈，今次由九檔變三檔，際遇應由差轉好，誠是另一爭分棋子。「奔放」上仗快放得手，重點是二、三名馬「豐辰」與「祥勝將軍」皆當銳，都要畀佢彈離，今次升班驟減十七磅，有條件再次放返。

目標：告東尼

賠率：4.75

全日惡馬 第一場：華美之威

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

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