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廖事如神│「富裕君子」有辦睇

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-03 HKT

剛戰潘頓憑「共建世界」成功勝出在港第二千捷，達成生涯一大里程碑。不知不覺潘頓在港策騎十九季，由不見經傳至聲名鵲起，再到擊敗韋達帶來新氣象，及後來火位莫雷拉，毫無疑問他確是香港賽馬近十年的標誌。

第一場五班一哩。「富裕君子」重返勝途且續配贏馬拍檔莫雷拉，分量十足。馬匹今季出賽較多，已曾兩捷，但晨課部署上，近來略有轉變，過往最後試跑慣常於內圈慢試，近來卻於出賽前仍快操。同主馬「共享富裕」同樣是操練有改變後贏馬，「富裕君子」季內既表現出色，加上黃金一檔，有望為馬主再度建功。「駟跑得」班底於此組明顯較高，但受制被動跑法不易再贏，最近晨課則維持水準，憑底質可構成威脅。「快樂之友」陣上表現未算突出，但最近三仗均排外檔，今排五檔大幅轉好，此組年輕馬不多，牠或略有進步已帶來驚喜。「華美之威」最近一仗稍留仍可接近，相信評分已有利。

第六場四班千二米。「星運少爵」今季苦戰多仗，上場終於再添頭馬。該役遇上偏快步速，直路上取位順利，交出全場最快末段22秒78掄元，預計今場亦有不少賽駒採取主動，相信仍有正常至偏快步速，「星運少爵」排二檔乘勇再拚，仍可信賴。「朗日自強」縮程至谷草千二找到新天地，上仗排好檔輕鬆贏馬，雖然匆出兼負重磅，惟狀態火熱仍難忽視。「喵喵怪」上仗落班惜排檔較外，早段耗力上前兼遇快步速，表現一般可理解，始終在四班班底較高，如際遇好轉會近。「獵寶勤」苦戰三季終獲開齋並已打疊贏，不排除五歲馬剛上軌道。

廖浩賢精選

第一場    3 富裕君子 2 駟跑得
    5 快樂之友 9 華美之威
第六場    1 星運少爵 2 朗日自強
    4 喵喵怪 7 獵寶勤
 

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