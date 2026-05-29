Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│潘頓即將踏入新里程碑

名家專欄
更新時間：14:49 2026-05-29 HKT
發佈時間：14:49 2026-05-29 HKT

本周日沙田賽事，焦點必然落在潘頓身上，這位八屆冠軍騎師尚差一場頭馬就達成在港2,000場勝仗的壯舉，估計周日他的太太Nicole和一對仔女Roxy和Cash都會入馬場，見證潘頓即將踏入新里程碑的歷史時刻。潘頓是香港賽馬史上勝場最多的騎師，也是唯一一位贏盡香港全部一級賽的騎師。他在澳洲出生，轉戰香港發展，早前他出席「唯美主義」馬主鄭加文在中環大館的藝術賽馬展覽開幕儀式時，向小記及到場採訪的行家詳細介紹他和鄭加文合作設計的藝術椅理念。潘頓說：「這張《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子全球只得三張，一張由鄭加文擁有、一張供慈善拍賣；一張則放在我的家中。」

這張「潘頓椅」看來有一定重量，當潘頓被問到如果未來離港返澳，怎樣搬這張椅子時，潘頓笑笑口說：「或許我留在香港呢！」

小記曾經邀請潘頓和其太太Nicole接受本報的《名人雜誌版》訪問，潘頓對小記坦言，他來港多年，原籍澳洲的他，早已視香港為第二個家。潘頓說：「其實我覺得香港更似我的家，因為這裹成就了我絕大部分的事業。來港之初，我並不出名，但即使如此，當時香港人已經對我很友善，給予我溫暖的感覺。香港有許多優點，很吸引我留下來。」

潘頓又曾對小記表示，當初來港支持很少，一度想過放棄，返回澳洲發展，但幸好經過太太Nicole的鼓勵，才決定留港。正正因為當時潘頓這個重要決定，寫下他一步一步在香港登上事業巔峰。

《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》
《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
3小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
傷者送院治理。網圖
觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約80居民
突發
3小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
16小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
7小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
22小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
前TVB新聞主播潘蔚林罕現身  51歲容貌逆齡生長勁玩得  轉攻學術界一方式悼宏福苑災民
前TVB新聞主播潘蔚林罕現身  51歲容貌逆齡生長勁玩得  轉攻學術界一方式悼宏福苑災民
影視圈
6小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
4小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
3小時前