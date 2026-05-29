甜甜小記│潘頓即將踏入新里程碑

本周日沙田賽事，焦點必然落在潘頓身上，這位八屆冠軍騎師尚差一場頭馬就達成在港2,000場勝仗的壯舉，估計周日他的太太Nicole和一對仔女Roxy和Cash都會入馬場，見證潘頓即將踏入新里程碑的歷史時刻。潘頓是香港賽馬史上勝場最多的騎師，也是唯一一位贏盡香港全部一級賽的騎師。他在澳洲出生，轉戰香港發展，早前他出席「唯美主義」馬主鄭加文在中環大館的藝術賽馬展覽開幕儀式時，向小記及到場採訪的行家詳細介紹他和鄭加文合作設計的藝術椅理念。潘頓說：「這張《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》椅子全球只得三張，一張由鄭加文擁有、一張供慈善拍賣；一張則放在我的家中。」

這張「潘頓椅」看來有一定重量，當潘頓被問到如果未來離港返澳，怎樣搬這張椅子時，潘頓笑笑口說：「或許我留在香港呢！」

小記曾經邀請潘頓和其太太Nicole接受本報的《名人雜誌版》訪問，潘頓對小記坦言，他來港多年，原籍澳洲的他，早已視香港為第二個家。潘頓說：「其實我覺得香港更似我的家，因為這裹成就了我絕大部分的事業。來港之初，我並不出名，但即使如此，當時香港人已經對我很友善，給予我溫暖的感覺。香港有許多優點，很吸引我留下來。」

潘頓又曾對小記表示，當初來港支持很少，一度想過放棄，返回澳洲發展，但幸好經過太太Nicole的鼓勵，才決定留港。正正因為當時潘頓這個重要決定，寫下他一步一步在香港登上事業巔峰。

《The ZP Chair 潘頓・磨鞍》

陳嘉甜