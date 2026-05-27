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廖事如神│「魅力知耀」落班穩膽

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-27 HKT

「浪漫勇士」於三冠尾關冠軍暨遮打盃成功擊敗一眾對手，登頂成為三冠王。去年「遨遊氣泡」勇奪三冠，已打破塵封多年記錄，令人振奮。不料一年後又再誕生三冠王，而且更是由一匹八歲馬克成壯舉，實在嘆為觀止。

第三場四班一六五○米。「魅力知耀」今季一再上名，曾與強手「一定超」、「美麗星晨」及「勁沙塵」等跑近，班底十足。雖然在港仍未開齋，但至少居三班競爭力不俗，上仗抽大外檔更遇上天雨下的黏軟場地，落敗情有可原。前仗正於同程獲亞，路程性能有證明，今仗落班強配潘頓，結合形勢及級數，可作穩膽。「大千雄心」仍四歲，今季早於千六米取勝，表現續有進步，近來抽檔運平平，今場轉戰谷草加上排四檔，以其機動跑法具威脅。「浪漫老撾」近來表現不如人意，換來評分大幅下調。今排黃金一檔起步，省腳程有助跑出基本水準，可爭位。「瑞祺威楓」難以捉摸，評分新低隨時反彈。

第四場四班千二米，拆三組令賽事水準偏弱。「朗日自強」雖屆中年，但今季納入正軌，季初於千四米贏得首捷，近來轉戰谷草千二亦有新氣象，於589場次力追「你知我得」，略略拋離後方路程專家「三強」，表現可人。今仗再次火併「你知我得」，負磅差距縱與當時一樣，但換上梁家俊望有更進取發揮。「紅愛舍」終於重啟勝門，證明仍有班底，最近勇態保持兼今季少跑，體力有優勢。「你知我得」頗倚靠陣上形勢，幸排好檔有望自行領放，布浩榮暫時兩捷均於谷中，相信發揮更得心應手。「至合拍」晨課不過不失，勝在體力有優勢，QT可拖。

廖浩賢精選

第三場    1 魅力知耀 3 大千雄心
    8 浪漫老撾 10 瑞祺威楓
第四場    5 朗日自強 1 紅愛舍
    3 你知我得 7 至合拍

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