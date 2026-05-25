甜甜小記│林建康愛兒Edward劍橋畢業

周三晚谷草賽事，出爭第一場五班千二米的「勇敢孖寶」初降五班上陣，前仗牠曾在四班谷草千二米跑第五名，今仗落班而戰，或有力跑得接近。

周三晚谷草賽事，出爭第一場五班千二米的「勇敢孖寶」初降五班上陣，前仗牠曾在四班谷草千二米跑第五名，今仗落班而戰，或有力跑得接近。

「勇敢孖寶」由「勇敢」系馬主林建康和太太黃寧艷一起養有，小記知道林家近期有一件喜訊，林氏伉儷大兒子Edward最近成功完成英國劍橋大學的碩士學位。林氏伉儷最近親自前往英國劍橋大學，出席Edward的碩士畢業典禮，林太黃寧艷與小記分享了有關相片，並表示很感恩兒子一直努力學習。

林氏伉儷最近親自前往英國劍橋大學，出席Edward的碩士畢業典禮。

Edward (右) 在倫敦大學學院畢業，取得學士學位後，便攻讀英國劍橋的碩士學位，經過他的一番努力奮鬥，成功完成碩士課程。

Edward (右) 在倫敦大學學院畢業，取得學士學位後，便攻讀英國劍橋的碩士學位，經過他的一番努力奮鬥，成功完成碩士課程。

Edward在英國劍橋碩士學位畢業，如果「勇敢孖寶」明晚取勝，對於林家來說，更是喜上加喜。

Edward在倫敦大學學院畢業，取得學士學位後，便攻讀英國劍橋的碩士學位，經過他的一番努力奮鬥，成功完成碩士課程。林氏伉儷對於兒子成為一個獨立及學業有成的青年，都感到很喜悅和感恩。Edward在英國劍橋碩士學位畢業，如果「勇敢孖寶」明晚取勝，對於林家來說，更是喜上加喜。

陳嘉甜