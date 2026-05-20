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亨利拆局│練馬師王吼徐雨石

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-20 HKT

現時練馬師榜的頭五位，前後相差不過六場頭馬，上日呂健威發功奪三W，其餘沈、廖、方、希原地踏步。上期提到，當眾人吼實幾個上游馬房，提防有人乘亂而起，上日便有黎昭昇和羅富全起孖，姚本輝也連場出擊，可惜最終分數不及呂健威，結果統統無緣封王。

今次谷戰，估計大眾同樣會吼實幾個上游倉，然而方嘉柏與廖康銘近期表現呆滯，呂健威谷草成績一般，沈集成今晚只出三駒，捧佢哋練馬師王唔多划算，索性富貴險中求，我準備冷敲徐雨石。坦白講，今次練馬師王揀徐雨石，我只睇中佢「英雄豪邁」與「廚神」，其餘馬匹都是博博下，但預計佢練馬師王保證夠冷，若果幾個上游馬房都失準，就有機會博大霧。

重點爭分馬方面，「廚神」現評52分已減到凸，奧爾民發揮此駒最熟手，照計坐位望贏。「英雄豪邁」上仗跑千二嫌長，前置遇快步速亦下風，今次集合降班、縮程、內檔各大有利條件，如無意外應贏馬。

目標：徐雨石

賠率：35

全日惡馬 第六場：廚神

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

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