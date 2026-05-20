波仔至醒靈活玩│「泰力」試準而臨

第七場「泰力」為四歲自購馬，於二月打開勝門一役，同場蹄下敗將已有七匹賽駒之後可以再上名甚至贏馬，賽事水準已證明不俗。之後於總場次503上陣無功而還，但奈何該場早段步速實在太慢，故跟守中後位置角逐的牠處劣勢角逐，而且在直路上最後百多米才可真正望空認真催策，但見餘勢不弱，足見馬兒加分後仍具戰鬥力。

上仗「泰力」走位及步速形勢上未算太差，但似乎現階段縮程跑千四米已不太適合其發揮。雖然今仗牠初跑谷草，但早於二月廄主賀賢已安排其渡江試閘，馬兒在轉急彎後換腳及取得平衡後於馬群肯追；到今次賽前第二度再試谷閘，起步未見慢閘之餘，直路移出中外檔走勢亦從容。

翻查五月八日的谷閘，直路走中外疊路段有追勢的「捷足奔馳」、「有備而戰」在剛周日沙田賽事均跑入三甲，如非「瑞祺威楓」直路發揮上有點遲疑，也不排除可以跑得更接近，多少都足以加強筆者的信心。

再綜觀今場可採前置的賽駒，不少排在中外檔起步，如早段要切入或會把步速拉快，或更有助「泰力」後上發揮。

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第三場 Q/QP 4 膽拖 1 2 3 5

第七場 WP 4

第八場 Q/QP 7 膽拖 1 3 12

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