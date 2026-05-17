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馬觀微全日心水│「哥倫布」補中登陸

名家專欄
更新時間：01:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：01:00 2026-05-17 HKT

方嘉柏馬房的北半球自購馬「哥倫布」，今季踏入四歲後，戰鬥力開始提升，亦已適應水土。今仗列陣第七場四班田草千四米，可望在莫雷拉胯下敲響勝利之門。

「哥倫布」季中降落四班，一月二十五日出戰田草千四米，排外檔，沿途留得較後且一再受阻，但末段仍能殺入三甲。該役「心雄雄」贏馬升班，取得第二名的「友瑩仁」隨後在同程連下兩城，升上三班亦能走得接近；取得第四名的「大回報」早前兩捷四班千六米。由此可知，此駒在四班跑中短途的分量。

四月中，「哥倫布」重回四班田草千四米，本應在莫雷拉胯下收復失地，可惜嚴重慢閘，結果後上不及，僅負頭位。賽後，有超過一個月的時間打磨和試閘訓練，今仗捲土再來，檔位內移，將能有更出色的發揮。

馬觀微

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