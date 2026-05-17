亨利拆局│練馬師王吼羅富全

上周三沈集成三W封王，即時躍上練馬師榜第一位，爭冠行情看漲；環看今日成哥出馬五匹，陣容平平無奇，即使贏馬也可能止於一W，捧佢練馬師王留待下次。

近期馬圈熱話是冠軍練馬師誰屬，人人都吼實幾個上游馬房，但留意最近五次賽事，封王練馬師分別是韋達、蔡約翰、文家良、葉楚航和沈集成，當中得後者有機會爭冠，其餘四人皆乘亂而起，愈是聚焦愈死火，正如方仔上次練馬師王開盤大熱，結果0分收場，唔到你唔服。今期我揀羅富全，佢同樣唔似有機會爭冠軍，眾人忽視之下，可能今日輪到佢威！

重點爭分方面，「耀寶」上仗末段由頭塞到尾，休息近四個月復出，可當熱身性質，今次強配潘頓要補鑊。「日出東方」配十磅妹用意向好。「天天更好」後勁可靠，若臨場跑道有利後追，有助競爭力提升。「超開心」上仗跟前也造最快末段時間，跑千六有餘未盡，有望可應付加程二百。「大眾福星」勝在強手遠去，爭三甲無難度。

目標：羅富全

賠率：4.5

全日惡馬 第六場：耀寶

練馬師王最佳投注時機：第二場前